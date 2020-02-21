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Arşivci ve belge yöneticilerine mesleki standart getirildi

Arşivci ve belge yöneticisi meslek gruplarına ulusal meslek standartı getirildi.

21.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:24Arşivci ve belge yöneticilerine mesleki standart getirildi
Arşivci ve belge yöneticisi meslek gruplarına ulusal meslek standartı getirildi.
Bu meslek gruplarına getirilen ulusal meslek standartları ile bazı meslek gruplarının meslek standartlarında yapılan değişikliğe ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre "belge yöneticisi" ve "arşivci" meslek gruplarına ulusal meslek standartı getirilirdi.
"Dış ticaret elemanı", "dış ticaret sorumlusu", "pazarlama elemanı", "pazarlama sorumlusu" ve "pazarlama yöneticisi" ulusal meslek standartlarına ilişkin tebliğlerde ise değişiklik yapıldı.

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Kaynak: AA

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