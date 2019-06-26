26.06.2019 10:22
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Arsiyan Yaylası'ndaki yüzen adalar keşfedilmeyi bekliyor

Arsiyan Yaylası'ndaki yüzen adalar keşfedilmeyi bekliyor ARTVİN - Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinin Arsiyan Yaylası'ndaki 12 yüzen ada, keşfedilmeyi bekliyor.

Arsiyan Yaylası'ndaki yüzen adalar keşfedilmeyi bekliyor

ARTVİN - Artvin 'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinin Arsiyan Yaylası'ndaki 12 yüzen ada, keşfedilmeyi bekliyor.
Şavşat ilçesinde Gürcistan sınırındaki deniz seviyesinde 3 bin 176 metre yükseklikteki Göze Dağı'nın eteğinde yer alan Arsiyan Yaylası'nda bulunan irili ufaklı 20 göl, yerli ve yabancı turistlerin gözesi haline geldi. Ayrıca bölgedeki göletlerde bulunan 12 yüzen ada Arsiyan Yaylası'nı farklı kılıyor.
Yöre halkı tarafından her birinin farklı hikayesi olduğuna inanılan göllere boğa gölü, kız gölü, peri gölü, dana gölü gibi isimler verilmiş. 12 yüzen ada çevresinde farklı endemik türleri de yer yer barındırırken, turizm acentelerine yönelik Arsiyan yaylasıyla ilgili yoğun talep geldiği öğrenildi.
Şavşat Kaymakamlığı çalışanı fotoğraf sanatçısı Güner Yazar hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte Arsiyan yaylasına çıkarak bölgede bulunan göllerin ve Arsiyan yaylasının muhteşem görüntüsünü fotoğrafladı. Kaymakamlık resmi İnternet hesapları ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğraflar, ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.
Buz gibi göllerde yüzerek serinlediler
Artvin merkezden Arsiyan yaylasına çıkan Çağrı ve Furkan Yerlikaya kardeşler ise, muhteşem doğanın tadını çıkartarak buz gibi gölde yüzdüler. Her hafta sonu Artvin'in farklı bölgelerine gezi düzenlediklerini ifade eden Çağrı Yerlikaya, "Arsiyan yaylası inanılmazdı. Göze dağı ve eteklerinde bulunan göller bizleri çok etkiledi. Bütün doğa severleri bu saklı cennete davet ediyorum" dedi.Arsiyan Yaylası'ndaki yüzen adalar keşfedilmeyi bekliyor
Kaynak: İHA
gürcistan , şavşat , artvin , Güncel

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