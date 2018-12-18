Arslan Ailesine İki Ödül Birden

Kaynak: İHA

Mersin'de faaliyet gösteren Arbella Makarna, bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde 'Yılın makarna markası' ödülüne layık görülürken, Arbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ise 'Yılın girişimci işadamı' ödülünü aldı.İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'II. Türkiye Altın Marka Ödülleri', 1 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında 23 dalda yapılan halk oylaması ile belirlendi. Arbella Makarna, 9 bin 4 oy ile 'Yılın makarna markası' seçildi. İstanbul'daki törende 'Yılın girişimci işadamı' seçilen Arbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, iş hayatına çok küçük yaşlarda babası ile çalışarak başladığını belirterek, "Ondan öğrendiklerimi geliştirerek uyguladım ve büyük başarılar elde ettim. Yaptığım bir işi benden sonra gelecek insanı düşünerek yaptım. Arbella makarnayı bir dünya markası haline getirdik ve 100'den fazla ülkede tescilli olan markamız, her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor" dedi.Kaliteden asla taviz vermeden günlük bin ton üretim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Arslan, "Türk makarna sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kurduk. 5 kıtada 30'a yakın ülkede 7 bin çalışanıyla bakliyat ve hububat alanında üretim ve ticaret yapan bir dünya markasıyız. Bu başarımızın arkasında birlik, beraberlik, sevgi ve saygı yatmaktadır. Başarının diğer bir sırı ise kaliteyi ucuza elde etmekten geçmektedir. Zirveye çıkmak önemlidir, zirvede kalmak ve devamlılığını sağlamak daha önemlidir. Bunun için güçlü olmak ve güce inanmak gerekir. Bu inançla markamızı ülkemizde ve dünyada daha da büyütmek için çalışmaktayız" diye konuştu.Arslan, böyle anlamlı bir ödüle layık görüldükleri için de mutlu olduğunu ifade ederken, emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN