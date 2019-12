Arslan, Erciyes Anadolu Holding'te toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katıldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, güçlenerek büyüyen Erciyes Anadolu Holding ile gerçekleştirilen toplu sözleşme müzakerelerini tarihi bir toplantı olarak gördüklerini belirterek, "Erciyes Anadolu Holding'in sendikalarımızı ve üyelerimizi heyecanlandıran yeni yapısının başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2 Aralık 2019 tarihinde Kayseri Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alparslan Baki Ertekin'i ziyaret etti. Görüşmeye HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Enerji-İş Genel Başkanı Mahmut Altunsoy, Öz Taşıma-İş Sendikası Av. Mehmet Ali Kayabaşı ile Konfederasyona bağlı sendikaların şube başkanları ve iş yeri sendika temsilcileri, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Baki Ertekin ile Erciyes Anadolu Holding'e bağlı bütün şirketlerin genel müdür ve yöneticileri katıldı.Ziyaretin ardından Arslan, Erciyes Anadolu Holding ile Konfederasyonabağlı Özçelik-İş Sendikası, Öz Ağaç-İş Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası, Öz Taşıma-İş Sendikası, Enerji-İş Sendikası için gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi başlangıç toplantısına katıldı."Görüşmeleri tarihi bir buluşma olarak görüyoruz"Arslan, uzun zamandır örgütlü oldukları Holdingin yeni ismiyle daha da güçlenerek büyüyen Erciyes Anadolu Holding olmasından sonra ilk kez toplu sözleşme müzakereleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşmeleri tarihi bir toplantı, tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Holdingin yeni yapısındaki emekleri, katkıları için herkesi tebrik ediyor ve kutluyorum. Sendikalarımızı ve üyelerimizi heyecanlandıran bu yeni yapının başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.HAK-İŞ'in işletmelerini rakip olarak görmediğini dile getiren Arslan, "Konfederasyonumuzun genel politikası, işçi-işveren ilişkilerini birbirimizin rekabeti, birbirimizi yenme, birbirimize güçsüz kılma yerine birlikte çalışma ve sosyal ortaklık kurma üzerine kuruludur. İşçi-işveren ilişkilerini 'Kazan-Kazan' anlayışı üzerine inşaa etmek istiyoruz. O yüzden bu işletmenin geleceği bizi de ilgilendiriyor" dedi."HAK-İŞ Türkiye'nin gücüdür"Arslan, "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra zor bir süreç yaşadık. Bu darbe girişimi ülkemize çok pahalıya mal oldu. Çok ağır bedeller ödedik. Evlatlarımızı kaybettik. Hainler ülkemizi yıllarca sürecek bir krizin içerisine ittiler. Bölgedeki gücümüzü kaybettirmek için bir ihanetin içine girdiler. Bütün bu süreçlerden 3 yılı aşkın bir süre içerisinde başarılı bir şekilde çıkmak hakikaten önemlidir.HAK-İŞ Türkiye'nin gücüdür. HAK-İŞ güçlenirse, Türkiye'de güçlenir. Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin potansiyeline ve gücüne gönülden inanıyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü ve geleceğini asla görmezden gelemeyiz. 15 Temmuz'da ülkemizin karşılaştığı ihanetin sebebini ve bu ihaneti yapanların yargıda hesap sorulacağından hiçbir tereddüdümüz yoktur. Bu başarıyı ortaya koyan bütün ekibe Sayın Başkan Alparslan Baki Ertekin'in şahsında teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlar, yeni yapılanmalar, yeni hedefler, yeni ihracat politikaları, kurumsal anlamdaki yapıyı güçlendirme çalışmaları, bütün bunlar aslında bizim arzu ettiğimiz, desteklediğimiz hususlardır" şeklinde konuştu.Toplu sözleşme müzakerelerinde bir aile olarak masada bir araya geldiklerini belirten Arslan, "İşçi ve işverenin olduğu yerde doğal olarak sorunlar da olacaktır. Esas olan sorunların çözümü konusundaki kararlılığımızdır. Biz bu holdingde uzun zamandır örgütlüyüz. Sorunların çözümü konusunda ortaya koyduğumuz kararlılığın bugün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz" şeklinde konuştu."Sendikalı iş yerlerine teşvik istiyoruz"Görüşmede 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda TÜRK-İŞ tarafından, DİSK ve HAK-İŞ'in de görüşlerinin alınmasının çalışma hayatı açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Arslan, "HAK-İŞ olarak işçilerin tamamının temsil edildiği bir asgari ücret mücadelesinin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Sendikalı iş yerlerinin özel bir teşviğe tabi tutulmasını istiyoruz. Sendikalaşmanın olduğu yerlerde sendikalaşmanın kendilerine getirdiği maliyeti azaltacak birtakım düzenlemelere ihtiyaç var. Sendikalı işçi çalıştıran işletmelere yüzde 5'lik bir teşvik yapılabilir. Vergi indirimlerinde bu yerler teşvik edilebilir. Bunu özellikle istiyoruz" talebinde bulundu.HAK-İŞ Konfederasyonu'nun MEYEB kuruluşu ile Erciyes Anadolu Holding arasında işbirliği yapıldığını söyleyen Arslan, görüşmelerin her iki taraf için de hayırlı olması dileğinde bulunarak Holding'in yakın ilgi ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Baki Ertekin konuşmasında, "Bugünkü toplantıyla birlikte 2020-2022 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamış bulunuyoruz. Bizler çalışan kardeşlerimizin alın teri soğumadan paralarını alsınlar isteriz. Kendi lehlerine yorumlanabilecek her bir maddeyi bugüne kadar işletmenin lehine değil, çalışanların lehine yorumladık ve bundan sonra da böyle olacaktır" dedi."Hukuk yolları tükenene kadar birlikte mesai yapmaya devam edeceğiz"Ertekin, "Buralar bize 80 milyonun emanetidir. 1. Derece Mahkemesi müsadere kararı verdi. Yine 1. Derece Mahkemesi Ceza Hukuku yönünden de eski ortakların ve eski sahiplerin özellikle bir aileye ait olanların tamamının FETÖ üyeliği ya da liderliğinden mahküm etti. Hukuk yolları tükenene kadar burada birlikte mesai yapmaya devam edeceğiz. O gün ne zaman gelirse o güne kadar da biz buraları işçi kardeşlerimizle beraber el ele yönetmeye devam edeceğiz. Hepimiz büyük bir ailenin farklı çocuklarıyız, farklı işler ifa ediyoruz. Bizde de kimilerimiz iş yapacak, kimilerimiz yönetecek ama günün sonunda aynı amaç için vatana, millete, ümmete faydalı olmak, istihdamı, ihracatı artırmak için çalışacağız" diye konuştu.Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlarda her yeni bir istihdamın çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayan Ertekin, "Bizim tek bir gündemimiz var; istihdamın, ihracatın artması ve ülkenin büyümesi. Biz bunları yapacaksak, bunu işçilerimizin emek gücüyle yapacağız. Makul olan her bir talebe makul bir şekilde yaklaşılacaktır, bunda kimsenin tereddüdü olmasın" ifadelerini kullandı."Başarıyı işçilerimizle yakalayacağız"Ertekin, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda iş gücüne yeni bir kişi eklemenin kendileri için çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim tek bir gündemimiz var o da istihdamın, ihracatın artması ve ülkemizin büyümesidir. Biz bunları yapacaksak, bunu işçilerimizin emek gücüyle yapacağız. Makul olan her bir talebe makul bir şekilde yaklaşılacaktır. Bu konunda kimsenin tereddüdü olmasın. Biz bugün işçimize ne vereceksek, hiçbir şey lütfetmeyeceğiz, onların haklarını veriyor olacağız. Belki de eksik teslim ediyor olacağız. Bu mantıkla bu masaya oturduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün burada bizimle birlikte olan Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve sendikalarımızın genel başkanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA