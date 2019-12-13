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Arslan; "Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz"

2019 Yılı Bitkisel ve Hayvansal Desteklemeler hakkında bilgilendirme toplantısı Milas mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti.

13.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:26Arslan;
2019 Yılı Bitkisel ve Hayvansal Desteklemeler hakkında bilgilendirme toplantısı mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti.

2019 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/54) 20 Kasım 2019 tarihli 30954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili olarak Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezinde Milas Mahalle Muhtarlarına 2019 Yılı Bitkisel ve Hayvansal Desteklemeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile müdürlüğün sağlık ve teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı Tarımsal Desteklemelerle ilgili çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri hususunda bilgilendirme yapan ve konuya dikkat çeken müdürlük yetkilileri muhtarları konu hakkında bire bir bilgilendirmeye çalıştı. Toplantı boyunca muhtarlar tarafından yöneltilen sorular İlçe Müdürlüğü sağlık ve teknik personelleri tarafından cevaplanırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan; "İlçe Müdürlüğümüz çiftçilerimize her konuda hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmaya devam etmektedir" dedi. - MUĞLA

Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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