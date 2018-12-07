07 Aralık 2018, 14:53
»»

Arslan, Ituc Başkan Yardımcısı Seçildi

Arslan, Ituc Başkan Yardımcısı Seçildi

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 4. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Kongresi'nde (ITUC) yapılan seçimlerde Başkan Yardımcısı seçildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 4. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Kongresi'nde (ITUC) yapılan seçimlerde Başkan Yardımcısı seçildi.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 4. ITUC Kongresi 2-7 Aralık 2018 tarihlerinde Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'ta gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri kongreye katıldı.

Kongrede 7 Aralık 2018 tarihinde yapılan seçimlerle ITUC'un yeni icra kurulu üyeleri belirlendi. Seçim sonucunda Arslan, ITUC Başkan Yardımcısı seçildi.

Kongre seçimlerinde ayrıca HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Merita Yıldız, yeni kurulan ITUC İcra Bürosu ve Kadın Komitesi üyeleri arasında yer aldı. Aralık,Mahmut Arslan
07 Aralık 2018 Cuma 14:53