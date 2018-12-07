HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
, 4. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Kongresi'nde (ITUC) yapılan seçimlerde Başkan Yardımcısı seçildi.
HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 4. ITUC Kongresi 2-7 Aralık
2018 tarihlerinde Danimarka
'nın Başkenti Kopenhag
'ta gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri kongreye katıldı.
Kongrede 7 Aralık 2018 tarihinde yapılan seçimlerle ITUC'un yeni icra kurulu üyeleri belirlendi. Seçim sonucunda Arslan, ITUC Başkan Yardımcısı seçildi.
Kongre seçimlerinde ayrıca HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Merita Yıldız, yeni kurulan ITUC İcra Bürosu ve Kadın Komitesi üyeleri arasında yer aldı.
Aralık,Mahmut Arslan
07 Aralık 2018 Cuma 14:53