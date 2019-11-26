Haberler » Güncel » Arslan, kadına yönelik şiddeti kınadı - Haber

Arslan, kadına yönelik şiddeti kınadı

Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Arslan, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında basın açıklaması yaparak kadına yönelik yapılan şiddeti kınadı.

26.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58Arslan, kadına yönelik şiddeti kınadı
Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Kulübü Derneği Başkanı Ali Arslan, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında basın açıklaması yaparak kadına yönelik yapılan şiddeti kınadı.

Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı, Ali Arslan 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaparak kadına şiddeti kınadı. Arslan yaptığı açıklamada "Bugün, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'. Bugün, sesimizi haykırarak duyurma günü. Bugün; dünyanın her köşesinde eşinden, babasından, nişanlısından şiddet gören, tecavüze uğrayarak haksız yere taşlanarak öldürülen, namus cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren yüzlerce kadına yönelik uygulanan "şiddetle mücadele" günü. Bugün kadınlar; devlet, toplum ve ailelerinin ellerinde doğumdan ölüme kadar, savaşta da barışta da şiddet ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Kadına yönelik şiddet, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaygın rastlanır bir durum halini aldı. Öyle ki şu anda dünyanın herhangi bir yerinde bir kadının yüzüne kezzap atılıyor, bir kız çocuğuna tecavüz ediliyor, onlarca hapishanede kadınlara işkence yapılıyor, bombalar altında bir anne ve çocuk ölüyor... ve uygulanan şiddet yalnızca bedenlere zarar vermekle kalmıyor, kadınların özgüvenini, direnme gücünü ve hak arama arzusunu zayıflatıyor, yok ediyor. ve bugün, Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"nde şiddetle mücadele konusundaki dayanışmaya destek verdiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz ve somut adımlar atılması yolunda omuz omuza yürüyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.' - ZONGULDAK

Ali Arslan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:19 Antalya'dan, maldivler ve seyşeller'e yenilebilir çiçek
12:19 Erzincan profesör çöp depolama alanında atıklara dikkat çekti
12:19 Sivas 300 yıllık tarihi mezar taşı geleneğini sürdürüyor
12:19 Ankara lösemili babası için yazdığı kitap, lösemili çocuklara umut oldu
12:19 Ankara uluslararası sigorta dolandırıcılığı operasyonu 40 gözaltı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
04:32 NATO'dan emekli ABD'li doktor evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:20:34