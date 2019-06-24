24.06.2019 15:47
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Arslan "Kazanan demokrasimiz ve milletimizin iradesi olmuştur"

Arslan "Kazanan demokrasimiz ve milletimizin iradesi olmuştur"

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan "23 Haziran seçimlerinin İstanbul'a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Balıkesir 'in Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan "23 Haziran seçimlerinin İstanbul 'a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan demokrasimiz ve milletimizin iradesi olmuştur"dedi.

Ekrem İmamoğlu 'na seçimler öncesi verdiği büyük destekle dikkat çeken Edremit'in CHP'li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "23 Haziran seçimlerinin İstanbul'a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan demokrasimiz ve milletimizin iradesi olmuştur" dedi.

Başkan Arslan, "Bu başarının mimarı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve ittifak süreci boyunca dimdik ayakta duran Sayın Meral Akşener 'i saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul seçimine ciddi katkılar sunan; CHP Edremit İlçe Başkanlığı yöneticilerine, İlçe Başkanımız Fatih Yılmaz 'a ve gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilere teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Hasan Arslan , İstanbul , Edremit , Politika

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