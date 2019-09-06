Haberler» Güncel» Haber

Arslan, müze ve antik kentlerde incelemelerde bulunuldu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Çanakkale'deki ören yerlerinde devam eden kazıları inceledi.

06.09.2019 17:07 Arslan, müze ve antik kentlerde incelemelerde bulunuldu
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Çanakkale'deki ören yerlerinde devam eden kazıları inceledi.

Ziyaret kapsamında Dardanos Mevkiinde bulunan Hasan Mevsuf Şehitliğinde, Troya Müze ve ören yerinde, Ezine ilçesi Dalyan sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas'da, Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesinin kuzeybatısıyla kuzeydoğusu arasında kalan Apollon Smintheus'da ve Ayvacık'ın Behramkale köyünde bulunan Assos ören yerinde devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, yerinde incelemelerde bulunduğu ören yerleri hakkında kazı başkanlarından devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Arslan'a, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Çağman Esirgemez, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük eşlik etti. Ziyaret sonunda İl Müdürü Kemal Dokuz, Bölge Kurulu Müdürü Çağman Esirgemez, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve kazı başkanları ile gün sonu değerlendirmesi yapan Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ÇANAKKALE

Ahmet Arslan, Çanakkale, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:53   Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı
19:53   Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
19:52   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı
19:52   Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu
19:52   New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı
19:50   İl Sağlık Müdürü Bulut, sağlık kurumlarını inceledi
19:50   11 ayrı suçtan aranan şüpheli yatak odasındaki özel bölmede yakalandı