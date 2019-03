Arslanköy'ün 99'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Kaynak: İHA

Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgali altındaki Mersin 'de destansı Kuvayi Milliye mücadelesinin başladığı yer olarak tarihe geçen Arslanköy 'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Toroslar Kaymakamlığı ve Toroslar Belediyesi ortaklığında düzenlenen kutlama programı, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Protokol üyeleri ve vatandaşların mehteran ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde tören alanına gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından, Kuvayi Milliye milislerinin düşman kuvvetlerini Arslanköy'den çıkarmalarını konu alan temsili gösteri sergilendi."Arslanköy halkı, milli mücadele döneminde büyük bir zafere imza atmıştır"Kutlamalarda bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Kerim Tufan, "Ülkemizin doğusundan batısına, geçmişimize dönüp baktığımızda bizi; gururlu ve asalet timsali bir kurtuluş hikayesi karşılar. Çünkü atalarının tamamının kahraman olduğu başka bir millet yoktur. Toroslar gibi dimdik duruşuyla yüreği olmayana, yiğit duramayana geçit vermeyen Arslanköy halkı, milli mücadele döneminde büyük bir zafere imza atmış, Arslanköy'ü, dolayısıyla da Mersin'i düşman işgalinden kurtarmak için tüm inançların, farklılıkların ötesinde bir çaba sarf etmiştir. O zorlu günlerde adını sayamadığımız nice kahramanımız canları pahasına bizlerin geleceğine sahip çıkmış, bayrağımız ve toprağımız uğruna canlarını siper etmiş, Toroslarda Türk bayrağından başka bir bayrağın dalgalanmasına izin vermemişlerdir" dedi.Kahramanca savaşarak destan yazan Arslanköylü kahramanların, Atatürk'ün izinden yürüyerek, bir kentin kaderini umuda yol vurarak değiştirdiğini belirten Tufan, Arslanköy'ün kurtuluşu için mücadele eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk , 23. Tümen Komutanı Albay Bahaeddin Bey, Jandarma Müfrezesi Komutanı Arslanköylü Hüsnü Yıldırım ve Arslanköy halkının kahramanlıklarını anlattı. Tufan, "Bu kurtuluş sadece Mersin'de değil, yurt genelinde heyecana sebep olmuştur. Bu muhteşem zafer, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da takdire şayan görülmüş, 'Efrenk' olan köyümüzün adı, bizzat Atatürk'ün teklifiyle 'Arslanköy' olarak değiştirilmiştir. 99 yıl önce vatan ve hürriyet destanı yazan Kuvayı Milliyecilerin torunları olarak, Yedek Teğmen Kozanlı Mustafa Nail'i, 23. Tümen Komutanı Albay Bahaeddin Bey'i, Arslanköylü Hüsnü Yıldırım'ı ve varlıklarını yüreğimize kazıdığımız Arslanköylü kahramanlarımızı asla unutmayacağız ve her daim bu al bayrağın altında onları yad edeceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu."1 Mart, Arslanköy'ün kurtuluşu olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır"Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıktıklarını ve tarih şuurunu genç nesle aktarmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin yaşadığı bu zor dönemde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Tuna, "Atalarımızın Arslanköy'de yaktığı meşale Mersin'in kurtuluşuna sonuçta vesile olmuş ve Arslanköy'ü çok özel kılmıştır. Atalarımızın zaferi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taçlandırılmış, 1 Mart, Arslanköy'ün kurtuluşu olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Tarih şuurunu unutturmamak ve bu özel günleri genç neslimizin belleklerine kazıyabilmek amacıyla yıllardır düzenlediğimiz bu kutlama etkinliklerimizi çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.Kalabalıkları millet yapan dili, bayrağı, vatan coğrafyası, tarih şuuru ve milli kültürü gibi değerler olduğuna işaret eden Tuna, şöyle devam etti: "Bu değerleri yok ettiğiniz takdirde millet olma özelliğini ortadan kaldırırsınız. O zaman maddenin ve materyalin peşinde koşan kalabalık bir ruh haline getirirsiniz. İşte inadına tarih şuurumuzu, milli kültürümüzü, al bayrağımızı, her noktasında şüheda kanı bulunan vatan coğrafyasının özelliğini ve kıymetini gelecek nesillerin belleklerine kazımak durumundayız. Bu özel günleri dünden bugüne hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız. Bu toprakları kanlarıyla canlarıyla vatan yapan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim, bu millete bir daha kurtuluş mücadelesi verdirmesin. Tüm hemşehrilerimizin 1 Mart Arslanköy'ün Kurtuluş Günü'nü kutluyorum."Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile Arslanköy Mahallesi Muhtarı Hayrettin Koç'un da konuşma yaptığı kutlamalarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve Mehteran Konseri de sunuldu. - MERSİN