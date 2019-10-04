Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda, Geç Kalkolitik döneme ait bir konutta yaklaşık 5700 yıllık olduğu tahmin edilen çocuk iskeleti bulundu.Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.