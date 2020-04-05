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Arslantepe kitabı yayımlandı

Malatya İnönü Üniversitesi ve İtalya Roma Sapienza Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Arslantepe arkeolojisi hakkındaki ilk uluslararası sempozyumun tam metin bildiri kitabı yayımlandı.

05.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:40
Arslantepe kitabı yayımlandı
Malatya İnönü Üniversitesi ve İtalya Roma Sapienza Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Arslantepe arkeolojisi hakkındaki ilk uluslararası sempozyumun tam metin bildiri kitabı yayımlandı.

İnönü Üniversitesi ve Roma Sapienza Üniversitesi işbirliğiyle İtalya Büyükelçiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin katkıları ile Ekim 2018'de Malatya İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Arslantepe arkeolojisi hakkındaki ilk uluslararası sempozyumun konferans metinleri bu kitapta bir araya getirildi.

İnönü üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu etkinliğin başlıca hedefi, Sapienza Üniversitesi ekibi ve gerek Türkiye'den gerekse başka ülkelerden katılım sağlayan ortak araştırmacılar tarafından Arslantepe'de on yıllardır sürdürülen kazı çalışmalarının temel sonuçlarını yerel, ulusal ve uluslararası bilim çevreleriyle paylaşarak yeniden düşünmekti. Arslantepe araştırmalarıyla gün yüzüne çıkan pek çok spesifik tema ve konu başlığını derinlemesine araştırmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğin yeni konferans ve buluşmalara öncü olması beklenmektedir. Arslantepe araştırmaları, yalnızca Doğu Anadolu'nun Eski Çağ'ı ve Yakındoğu'nun başlıca uygarlıklarının belirgin yönlerine değil, insan topluluklarının genel tarihine de ışık tutmaktadır" dedi.

Malatya merkez ilçe Battalgazi sınırları içerisindeki Orduzu Mahallesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü Açık Hava Müzesi'nde 1962 yılından beri kazı çalışmaları devam etmektedir. Her yıl sonbahar aylarında bir iki ay kadar süren kazı çalışmaları, İtalya Roma Sapienza Üniversitesi ile Malatya il Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, İtalya, Roma, Güncel
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