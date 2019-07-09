09.07.2019 14:34
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Arsuz'da içme suyu eksiklikleri gideriliyor

Arsuz

HATSU, vatandaşlardan gelen talep ve isteklerin anında yerine getirildiğini duyurdu.

İçme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenilemenin yanı sıra hat bulunmayan bölgelerin altyapı hizmetini alması amacıyla Hatay genelinde çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşlardan gelen taleplerin hizmete çevrildiğini açıkladı.

Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde yapılan çalışma hakkında bilgi veren İdare, Güneş Sokak'ta yapılan yeni hat döşeme çalışmasında 63'lük borular ile 150 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini aktardı.

Kaynak: Bültenler
Hatay, Arsuz, Güncel

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