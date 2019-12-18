Arsuz'da kaçak içki operasyonu

HATAY'ın Arsuz ilçesinde kaçak içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda 540 litre şarap ve 381 litre boğma rakı ele geçirildi.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kaçak içki ürettikleri tespit edilen ismi açıklanmayan 4 şüphelinin ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 540 litre şarap, 381 litre boğma rakı, boğma rakı yapımında kullanılan 20 kilo kuru incir ele geçirdi. Yılbaşına hazırlık yaptıkları ve piyasaya kaçak içki süreceği belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak içkiler Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.