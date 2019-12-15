Haberler » Güncel » Arsuz'da öğrencilere sosyal medya semineri - Haber

Arsuz'da öğrencilere sosyal medya semineri

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere sosyal medyanın fayda ve zararlarıyla ilgili seminer düzenlendi.

15.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:00Arsuz'da öğrencilere sosyal medya semineri
'ın ilçesinde öğrencilere sosyal medyanın fayda ve zararlarıyla ilgili seminer düzenlendi.
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenledikleri seminerde yaptığı konuşmada internet ve sosyal medyanın uzun süreli kullanımının bağımlılık yarattığını söyledi.
Sarı, kontrollü kullanılması halinde teknoloji ve sosyal medyanın avantajlar sağlayabileceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından öğrencilere ilgili uzmanlar tarafından sosyal medyanın fayda ve zararları anlatıldı.
Seminere, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İlçe Emniyet Müdürü Halil Karabacak ile Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez de katıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hatay, Arsuz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38 Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü - Haber
12:38 Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Haber
12:38 "İstanbul Yarınlar İçin Bir Arada" istişare toplantıları - Haber
12:38 Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Haber
12:36 Sünnet düğünündeki takılarla okul ve yurt yaptırdı - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:39:37