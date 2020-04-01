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Arsuz'da otomobilde 75 gram esrar yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesine bir otomobilde 75 gram esrar ele geçirildi.

01.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:22
Arsuz'da otomobilde 75 gram esrar yakalandı
Hatay 'ın Arsuz ilçesine bir otomobilde 75 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aracın farklı bölmelerinde 75 gram esrar ele geçiren ekipler, şüpheliler hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Arsuz, Güncel
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