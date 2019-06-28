28.06.2019 12:08
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Arsuz'da satranç dersleri başladı

Arsuz

Hatay'ın Arsuz ilçesinde faaliyet gösteren Onur Satranç Spor Kulübü her yaştan çocuğa satranç eğitimi veriyor.

Hatay 'ın Arsuz ilçesinde faaliyet gösteren Onur Satranç Spor Kulübü her yaştan çocuğa satranç eğitimi veriyor.

Kulüp binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Abdullah Onurdağlı, çocuklara satranç eğitimi vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarılı olan çocuklara derslerde ek puan verildiğini belirten Onurdağlı, "Hedefimiz milli takıma oyuncu çıkartmak. Ayrıca turnuvalarda başarılı sonuçlar alarak çocukları bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Çocukların satranca olan ilgisini artırmak ve okul derslerini geliştirecek bir eğitim veriyoruz." diye konuştu.
"Satranç çocuklar üzerinde olumlu bir etkide bulunuyor. Okul derslerinde güzel bir başarı sağlıyor. Ayrıca matematiksel olarak zekalarını geliştiriyor ve odaklanmayı sağlıyor." diyen Onurdağlı şunları kaydetti:

"Satrancın çocuklara faydaları görsel zekayı geliştirme, matematiksel hesaplamayı yapma, ileriyi düşünme, plan kurma ve odaklanmayı arttırıp geliştirmeye yardımcı olan bir spor dalıdır. 7 de 77 ye herkesin herkesle oynayabileceği bir spor dalıdır. Amacımız herkese satrancı sevdirip öğretmektir."
Kaynak: AA
milli eğitim bakanlığı , Hatay , Arsuz , Güncel

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