Arsuz Karaağaçspor - 1970 Hisarspor Maçını 4 Kadın Hakem Yönetti

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:46



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:46

Hatay'da BAL (Bölgesel Amatör Ligi) 5'inci Grup'ta Arsuz Karaağaçspor ile 1970 Hisarspor karşılaşmasını dört kadın hakem yönetti.Arsuz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Sevgi Günel düdük çalarken, yardımcılarını ise Perihan Ece, Necla Çiçek üstlendi. Mücadelede 4'üncü hakem olarak ise Deniz Eker görev aldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği maç öncesinde Arsuz Karaağaçspor Kulüp Başkanı Nevzat İnan, yönetici Rızkullah Yılmaz ile kadın taraftarlar adına Kevser Yılmaz, maçın hakemlerine ve her iki takım kaptanlarına çiçek takdim etti.Kadın hakemlerin verdiği kararlarla takdir topladığı, her iki takımın da seyri ve keyfi yüksek bir futbol mücadelesini sahaya yansıttığı karşılaşmayı ev sahibi ekip Arsuz Karaağaçspor 3-1'lik skorla kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.- Hatay