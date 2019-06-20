20.06.2019 09:54
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"Art Maker Lab buluşma etkinlikleri" İstanbul Modern'de

"Art Maker Lab buluşma etkinlikleri" İstanbul Modern

İstanbul Modern'de çocuk ve gençlere sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunan Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, çağdaş sanatçı Ali Alışır'ın Görüntü Atölyesi'ne ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Modern'in İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Art Maker Lab Öğrenme Merkezi'nde çocuk ve gençler, sanat ve teknolojiyle buluşmaya devam ediyor.

"Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmasının 22 Haziran 'daki konuğu çağdaş sanatçı Ali Alışır olacak.

Alışır atölye çalışmasında çocukları, dijital teknolojilerle görüntüler oluşturmaya davet ediyor. Çocuklar bu atölyede, çektikleri fotoğrafları tabletlere yüklenen mobil uygulamalarla resimsel imgelere dönüştürüyor. Bir görüntünün dijital yollarla nasıl değiştirilebileceğini deneyimleyen çocuklar, teknolojiyle sanat üretmenin yollarını keşfediyor.

Kaynak: Bültenler
İstanbul, İstanbul Modern, Güncel

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