Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci sonrası İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. Maskesiz girmenin yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maskeleri çene altına indirdiği gözlendi.

15.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:50

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin aldığı kararlar neticesinde salgın kontrol altına alınırken, itibaren yeni normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL'DE MASKE KULLANIMI ZORUNLU

Yeni normalleşme sürecinin ilan edilmesinin ardından özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğun günlerine dönmeye başladı. Beyoğlu Kaymakamlığı'nca geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda, meydan ve caddede sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması zorunlu hale geldi. Bu kararla birlikte Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstiklal Caddesi'nde çeşitli yerlere stantlar kurarak maskesi olmayanlara maske dağıtmaya başladı.

Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor

KURALLAR HİÇE SAYILIYOR

Kaymakamlığın aldığı karar ve belediyenin ücretsiz maske dağıtımı yapmasına rağmen, İstiklal Caddesi'ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor. Uzmanlarca da yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekiyor. Maskeyi amacına uygun kullanmayanların birçoğunun çene altına indirdiği gözlenirken, bazılarının da dirseğine ya da bileğine bağlaması gözlerden kaçmadı.

Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Etiketler: İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Haber

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