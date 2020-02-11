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ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 12 Mart'ta başlayacak

Atis Fuarcılık tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 12-15 Mart arasında ATO Congresium'da sanatseverlere kapılarını açacak.

11.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:36ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 12 Mart'ta başlayacak
Atis Fuarcılık tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 12-15 Mart arasında ATO Congresium'da sanatseverlere kapılarını açacak.
Fuarda bu yıl, 14 ülkeden yüzü aşkın galeri, müze, üniversite topluluğu ve proje yer alacak. Binin üzerinde sanatçıyı ağırlayacak olan fuarda, 16 bin metrekarelik alanda 4 binden fazla eser sergilenecek.
Bu yıl da fuar kapsamında "Sanatçı Onur Ödülü", "Kurum Onur Ödülü" ve "Sanata Katkı Ödülü" sahiplerini bulacak.
Başvuruları devam eden fuarla, katılımcıların ve sanata ilgi duyanların uluslararası düzeyde bir araya getirilerek yeni paylaşımlara, başlangıçlara ve kazanımlara yönelmeleri hedefleniyor.

Ankara Ticaret Odası, Onur Ödülü, Güncel

Kaynak: AA

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