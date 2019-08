"Artçıları Kalbimizde" diyen Kızılaycılar Düzce'den Kocaeli'ne pedal çeviriyor

"Artçıları Kalbimizde" diyen Kızılaycılar Düzce 'den Kocaeli 'ne pedal çeviriyorDÜZCE - Yirminci yüzyılın en büyük afeti olarak adlandırılan, 17 bin 479 kişinin hayatını kaybettiği, 43 bin 953 kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin 20. yılında Türk Kızılay bir dizi farkındalık çalışması yapıyor. Düzce de bir araya gelen Kızılaycılar ve bisikletçiler depremden en çok etkilenen güzergahları geçerek Kocaeli'ne kadar pedal çeviriyor. Kızılay'ın Kaynaşlı'daki Bölge Afet Yönetim Merkezi önünde düzenlenen törenle başlayan bisiklet turu 130 kilometrelik güzergahta gerçekleştiriliyor. Yüzlerce Kızılaycı ve bisikletçi yaklaşık 6 saat boyunca pedal çeviriyor.Marmara Depreminde yaşanan acıları unutturmamak, deprem ve sonuçlarını hatırlatmak için düzenlenen etkinliğe Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam ile Kızılay gönüllüleri ve bisikletliler katıldı.Bisiklet turu başlangıcında konuşan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan; "Asrın depremi olarak geçen Marmara Depremi'nin 20. yılında Kaynaşlı'dayız. Kaynaşlı'da bir ucu depremin. Diğer ucu Yalova idi. Şimdi biz burada gerek profesyonel gerek gönüllü arkadaşlarımız ile bisiklet sürüşü ve motosiklet sürüşüne başlayacağız. Bunu yapmamızın tek sebebi var. Oda deprem ile ilgili farkındalığı arttırmak, bunu bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak ve herkesin dikkatini çekerek deprem konusunda daha fazla tedbirin alınmasını halkımızın daha dikkatli olmasını temin etmeye çalışmak. Kızılay'ın temel fonksiyonu halkımızın bilinçlendirilmesi farkındalığın oluşturulması ve afetlerden hiç etkilenmemesi. Sıfır noktasında etkilenme diyelim biz ona onun için çalışmak. Zira afet olduktan sonra hepimiz gözyaşı döküyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. 20 yıldır kederli insanlarımız var. 20 yıldır üzülüyorlar. 20 yıldır göçenlere arkasından ağlıyorlar. Engelli olanlar 20 yıldır sıkıntı çekiyorlar. Dileyelim farkındalık çoğalsın. İnsanımız hükümetlerimiz tedbirlerini arttırsınlar ve afetlerden hiç kimse etkilenmesin" dedi.Bisiklet turuna katılan ve bisiklet kullanan bir vatandaşlar; "Turun amacı 17 Ağustos depremi ile ilgili 12 kasım depremi ile ilgili farkındalık oluşturmak. Biz her zaman yollardayız. Unutmadık unutmayacağız ve bunu insanlara hatırlatacağız. Ama insanlarda şu var. Bir şey olmaz. Normal değil. Her zaman hazır olacaksın. Her zaman deprem olacakmış gibi. İnşallah bunun gibi farkındalık olaylarını insanlarımız biraz algılar. Depremin 20. yıldönümü dolayısı ile yollardayız tabii ki. Kızılay'ın önderliğinde Bisikletliler olarak Amaç bunu her sene düzenlemek ve bu insanlara bir şeyleri daha güzel anlatmak" diye konuştu.