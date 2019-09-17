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Artem Kravets çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets takımdan ayrı çalışmalara başladı.

17.09.2019 09:07Artem Kravets çalışmalara başladı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde belinden ameliyat olan Artem Kravets dün takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

2019-2020 sezonu öncesi antrenmanda kaleci Eray İşçan ile çarpışarak sakatlanan ve kamp çalışmalarında yer almadı. Artem Kravets, geçtiğimiz günlerde belindeki ağrıların artması sonrası bıçak altına yattı. Ameliyatın ardından dün hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalara başlayan Kravets'in ne zaman sahalarda döneceği ise belirsizliğini koruyor. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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