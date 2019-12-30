Arter'de yeni yıl, atölyelerle başlıyor!

PACE Çocuk Sanat Merkezi'nin 4 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği "Heykel Parmaklar" başlıklı Çocuk Atölyesi'nde çocuklar, parmaklarını Origami ile rengârenk heykellere dönüştürecekler. Sevinç Çalhanoğlu'nun 5 Ocak Pazar günü gerçekleştireceği "Deneyler & Esinlenmeler" başlıklı Yetişkin Atölyesi ise, İnci Furni'nin Arter'de devam eden Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi kapsamında, var olan şiirler üzerinde yapılacak yazı deneyleriyle ilerleyecek.

ÇOCUK ATÖLYESİ

Sanat aracılığıyla çocukların eğlenceli bir ortamda ve sağlıklı malzemelerle, özgürce, yaratıcı tecrübeler yaşayarak kendilerini geliştirebilecekleri özel aktiviteler tasarlayan ve uygulayan PACE Çocuk Sanat Merkezi'nin "Heykel Parmaklar" başlıklı Çocuk Atölyesi, 4 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 11:00'de Arter Atölye'de gerçekleşecek. Arter'de devam eden Kelimeler Pek Gereksiz sergisinde yer alan, Rebecca Horn'un Parmak Eldivenleri isimli eserinden yola çıkan atölye çalışması, heykel ve beden arasındaki ilişkiler üzerine bir sohbetle başlayacak. 9-11 yaş arası katılımcılar daha sonra, Japon kâğıt katlama sanatı Origami'yi heykel ile birleştirerek parmaklarını rengârenk heykellere dönüştürecekler.

YETİŞKİN ATÖLYESİ

Şair ve sanatçı Sevinç Çalhanoğlu'nun "Deneyler & Esinlenmeler" başlıklı Yetişkin Atölyesi 5 Ocak 2020 Pazar günü 14:00'te Arter Atölye'de düzenlenecek. İnci Furni'nin Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışması, var olan şiirler üzerinde yapılacak yazı deneyleriyle ilerleyecek. Şiirin gündelikle ilişkilenme halinin deneyimleneceği çalışmada, şairlerin cümleleri ve imgeleri yeni ilhamların kaynağı olacak. Çalhanoğlu katılımcılarla sergiyi gezdikten sonra, onlara akıllarına gelen ilk kelimelerle çalıştıkları bir egzersiz yaptıracak. Amerikalı şair Bernadette Mayer'in şiirle spontan bir ilişkiye girmeyi ve şiirin ne olabileceğine dair daha geniş düşünmeyi öneren yaklaşımı, "Deneyler & Esinlenmeler" çalışmasında yapılacak diğer yazı egzersizlerine rehberlik edecek. Atölye çalışmasının sonunda katılımcılar, yazanın isterse anonim kalabileceği müşterek bir şiir yazmayı deneyecek. Yapılan deneylerle, şiirlerin uyandırdığı yeni çağrışımlar, şiir yazma sürecinin bir parçası haline gelecek.