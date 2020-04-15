Arter "#evdeçal" video seçkisini online erişime açtı
Arter, koleksiyonundan farklı icra yöntemleri aracılığıyla ses ve müzikle bağlar kuran sekiz videoyu bir araya getirdi.
15.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:40
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan çağdaş sanat müzesi Arter, #evdeçal başlıklı video seçkisini arter.org.tr üzerinden online erişime açtı.
Seçkide, Nevin Aladağ, Ali Mahmut Demirel, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Annika Kahrs, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, Sophia Pompery ve Sarkis'in eserleri yer alıyor.
Sesin fiziksel kısıtların ötesine geçerek iletişim kurma, görünür kılma, yer değiştirme ya da karşı koyma imkanlarını hatırlatan işler, 8 sanatçının toplam 54 dakika 38 saniyeden oluşan 8 ayrı videosunu barındırıyor.
#evdeçal seçkisi, 15 Mayıs'a kadar Arter'in internet sitesinden izlenebilecek.
Kaynak: AA
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