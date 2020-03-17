Arthur Gomes, São Paulo Filelerini Havalandırıyor
Santos'un Brezilyalı forveti Arthur Gomes, São Paulo ile oynanılan Campeonato Paulista maçında rakip fileleri havalandırıyor ve takımını Morumbi Stadyumu'nda galibiyete taşıyor.
17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
Santos'un Brezilyalı forveti Arthur Gomes , São Paulo ile oynanılan Campeonato Paulista maçında rakip fileleri havalandırıyor ve takımını Morumbi Stadyumu'nda galibiyete taşıyor.
Kaynak: Dugout
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