Artı Çarşı'da ilk kazma vuruldu

1,5 ay gibi kısa bir süre zarfında tamamlanacak çalışmalarda asfalt kazıma makinesi olan trimmer aracının başlama startını bizzat kendi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Artı Çarşı'nın hem ekonomiye hem de esnafın değerine artı katacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Projemizle kaldırımlar genişleyecek. Yol tek şerit olacak. Hem esnaf hem de vatandaşımız için çok güzel bir alışveriş ortamı yaratılmış olacak. Çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve sokak mobilyalarıyla görsel zenginliği fazla olan güzel bir sonuç ortaya çıkaracağız. Yollar Arnavut kaldırımı olacak." dedi.

Alışverişin canlanacağı ve Keşan'a yakışan bir çarşı oluşturulacağını ifade eden Başkan Helvacıoğlu, "Yaptığımız bu proje tamamlandığında diğer sokak ve caddelere de örnek olacak. Esnafımızdan ve vatandaşımızdan çalışmalar sırasında biraz sabır isteyeceğiz. Sabredeceğiz ve ortaya esnafımızın da desteğiyle hep birlikte çok güzel bir iş ortaya çıkaracağız. Vizyon bir çarşı projesi ortaya çıkacak. Mercan ve Sebat Sokak sakinlerine de biz altyapıyı yaptıktan sonra üst yapıyı oluştururken verecekleri destek nedeniyle şimdiden teşekkür ediyorum. Keşan Belediyesi halk ve esnaf ile bu projeyi birlikte yapıyor. Hiçbir işimizi yalnız değil tüm ilgililerin katılımı ve onayıyla yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu'ndan sonra Meclis Üyesi Nehir Gergin, projeyle ilgili bilgi verdi.

Gergin: Bu alanda yol genişliğimiz ortalama 9 metre. Projemizde 3 metre kaldırım sonra 3 metre yol sonra 3 metre yine kaldırım olacak. Yolun tamamını engellilerimize uygun şekilde düzenleyeceğiz. Alanda kot farkından dolayı kaldırımlarda merdivenler var.Bu merdivenleri mümkün olduğunca azaltıp yataylaştıracağız. Keşan Belediyesi için de diğer sokak ve cadde düzenlemeleri için prova niteliği taşıyacağız. Bölgede esnafa işbirliği için çok teşekkür ediyoruz."