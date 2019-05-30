ARTİAD BAŞKANI CEMALLETTİN KERİM: 30 GÜN GÜNEŞ GÖRMEDİM

İsrail'de 35 gündür tutukluluğun ardından bugün serbest bırakılan ve gece saatlerinde İstanbul'a dönen, Arap-Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, tutukluk süresince çok zorluklar çektiğini dile getirerek, "Sanki katiller gibi beş yıldızlı otellerde odayı basarak bizi kelepçeleyip götürdüler. 35 günün 30 gününde güneş görmedim" dedi.

22 Nisan'da İsrail'de göz altına alındıktan sonra 35 gün tutuklu bulunan ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, Türk Hava Yolları'nın Tel Aviv'den tarifeli uçağıyla saat 22.45'te Tel-Aviv'den İstanbul'a geldi. Filistin asıllı Türk Vatandaşı işadamı Cemalettin Kerim, havalimanında ailesi ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. İstanbul Havalimanı'nda tutukluluk sürecinde yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulunan Kerim "Çok şükür ki Türkiye var. Müslümanlar içinde tek kalan ülke Türkiye. Müslümanlar her tarafta izliyor. Özellikle Filistinli gençler zindanlarda çürüyor. Gencecik çocukları tutukluyorlar oradaki mücadeleleri yüzünden. Hatta hiç yapmadıkları işler yüzünden hapse atıyorlar. Bizler bir grup işadamları ile Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkiler güçlensin diye gittik. Orada Filistinli atıl olan gençlere fabrika kurmak için gittik. Çok güzel program yaptık. Bitikten sonra bizi sanki katiller gibi beş yıldızlı otellerde odayı basarak bizi kelepçeleyip götürdüler. 35 günün 30 gününde güneş görmedim. Yani affedersiniz tavuklar gibi köpekler gibi bizi hapsettiler. Köpekler bile güneş görebiliyor ama biz göremedik. Filistin'de ihtiyacı olan ailelere yardım ettiğimiz için 10 yıl önceki hesapları yapıyorlar. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan eksik olmasın, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Tel Aviv'deki büyükelçilik çalışanlarına da teşekkür ediyorum beni bir dakika bile yalnız bırakmadılar. Hiçbir suç yok hiçbir delil yok. Ne olduysa dün akşam bir mucize oldu. Bütün eşyalarımı topladılar ve bu sabah bizi bıraktılar"

Görüntü dökümü

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-Kerim'in yakınları tarafından karşılanması

-Yakınlarının gözyaşları

-Kerim'in açıklamaları

-Detay görüntüler





Kaynak: DHA