Artık Beyniniz ile Kanalları Değiştirebileceksiniz!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, kullanıcıların beyinlerine taktıkları bir cihaz aracılığı ile televizyonlarındaki kanalları değiştirmelerine imkan veren bir proje üzerinde çalışıyor. Proje hakkında ilk deneyler başladı.

BİLİM KURGU FİLMLERİ GERÇEK OLUYOR

Bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz beyin komutlarımız ile televizyonları kumanda etmek önümüzdeki dönemlerde hayatımızın gerçeği olabilir. Zira Samsung, İsviçre merkezli nöroprostetikler firması Ecole PolytechniqueFédérale de Lausanne (EPFL) ile birlikte bu konu hakkında yoğun mesai harcıyor.

BEYİN DALGALARINI ALGILAYAN 64 ADET SENSÖR VAR

'Ponthius' adı verilen projenin tek amacı kullanıcıların beyin komutları ile televizyonlarında kanal değiştimelerini ve ses ayarı yapmalarını sağlamak. Firma bu projedeki ana motivasyonlarının engelli kişilerin kimseye ihtiyaçları olmadan televizyon izlemelerini sağlamak olduğuna dikkat çekiyor. Henüz test aşamasında olan bu kaskta beyin dalgalarını algılayabilen 64 adet sensör bulunuyor.

PEKİ BU SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, izleyiciyi televizyon setine bağlamak için Brain Computer Interface (Beyin Bilgisayar Arayüzü) kullanıyor. Bu sistemde 64 adet sensör bulunuyor. Projede yer alan bilim insanları film izlemek istediğimizde beynimizin nasıl davrandığını tespit etmek için beyin dalgası örnekleri topluyor. Söz konusu örnekler beyin dalgalarından kişinin isteklerini tahmin edecek bir sistemin oluşturulmasına imkan yaratcak bir sistemin oluşturulmasında kullanılacak.