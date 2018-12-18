TFF
2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor
Kulübü Başkanı Volkan Can
, " Trakya
'da tek profesyonel takım Kırklarelispor ama hayatım boyunca bu kadar sahipsiz bir takım görmedim. Artık bıçak kemiğe dayandı" dedi.
Can, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısını değerlendirdi.
Ligin ilk yarısında inişli ve çıkışlı bir grafik izlediklerini belirten Can, bunun sebebinin ise genç bir takıma sahip olmaktan kaynaklandığını anlattı.
İlk yarıyı 8. sırada tamamladıklarını ifade eden Can, şunları söyledi:
"Kırklarelispor için bu bir başarı mıdır? Başarı değildir. Ancak bu güçlü rakiplerin içerisinde üst sıraları kovalayan bir kulüp olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Formamıza baktığımızda göğüs, sırt veya herhangi bir reklam, sponsor desteği yok. Bunlara rağmen elimizde çok değerli futbolcuları bulunduruyoruz. Herkes 'bu kulüp nasıl dönüyor' diye sormalı. Bununla ilgili çok yakında konuşacağım. Büyük bir basın açıklaması yapmayı planlıyorum. Trakya'da tek profesyonel takım Kırklarelispor ama hayatım boyunca bu kadar sahipsiz bir takım görmedim. Artık bıçak kemiğe dayandı.1 lira sabit geliri olmayan bir kulübü biz yaşatmaya çalışıyoruz."
Ligin ikinci yarısında bütçelerine göre transfer çalışmaları yapacaklarını dile getiren Can, "Bugüne kadar hep sabrettik. Gemiyi limana yanaştırmak için sustuk. İlk yarıda bu gemiyi limana yanaştırdık. Ama ikinci yarı bu gemi su alır batar mı? Buna Kırklareli kamuoyu karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.
Volkan Can,Türkiye Futbol Federasyonu,Kırklarelispor
Kaynak: AA