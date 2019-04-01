Artık Çubuk İçin Çalışma Vakti"

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çubuk
Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş
, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandığını açıkladı.
Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk'un bir kez daha AK Parti'den yana desteğini sürdürdüğünü belirtti.
Gelecek 5 yılda yeni bir başarı hikayesi yazmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getiren Demirbaş, şöyle konuştu:
"Artık yarış noktalandığına göre, bundan sonra Çubuk için çalışma vaktidir. Ne kadar şükretsek, ne kadar Çubuk'a hizmet etsek az. 84 mahallemizin tamamını kampanya döneminde ziyaret ettik. Çubuk'a yakışır bir seçim kampanyası yürüttük. Tüm adaylara teşekkür ediyorum. Kazanan Çubuk olmuştur. Kazanan Çubuk'un gençliği, hanımları ve çocukları olmuştur. Şimdi haydi Bismillah diyerek tüm hemşehrilerimize hizmet etme zamanıdır. Bize oy versin vermesin herkese kapımız ve gönlümüz açık."
Baki Demirbaş, belediye başkan adayı, Çubuk, Güncel
Kaynak: AA