Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, "Dünya artık çocukların kendilerini ifade edebilmelerine bakıyor. Dünya öyle bir duruma geldi ki artık duygularını yönetebilen çocuklar dünyayı yönetecekler." dedi.

"Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" kapsamında projenin uygulandığı pilot illerden biri olan Samsun'a öğretmen eğitimi için gelen Gençoğlu, AA muhabirine projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Projenin, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliği ile pilot iller olarak belirlenen Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Samsun'da uygulandığına belirten Gençoğlu, projenin engelli çocukların normal sınıflarda eğitim almasını içerdiğini söyledi.

Her çocuğun ilgili, yetenek ve mizacı doğrultusunda eğitimden kariyere uzanan yolculuğunda potansiyellerini gerçekleştirecekleri zemini onlara sunmalarının asli görevleri olduğunu ifade eden Gençoğlu, farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların aynı ortamda bulunmalarının tüm çocukların gelişimini ve akademik başarılarının artmasını desteklediğini vurguladı.

Öğrencilerdeki değişim takip edilecek

Kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Gençoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 38 adet hikaye kitabı, öğrenci ve öğretmen etkinlik kitapları hazırladık. Bu materyaller yeni eğitim öğretim yılımızda pilot okullarımızda uygulanmaya başlanacak. Ayrıca çocuklarımızın kendilerine sunulan bu destek ile yaşadıkları değişimi takip edebilmek amacıyla öğrenci gelişim portfolyoları tutulacak ve böylece projemizin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Çocuklarımız, aileler, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve bizlerin de katılımıyla gerçekleştireceğimiz Çocuk Şenlikleri ile bir arada çok şey yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz ki buradan tüm katılımcılarımızı bu şenliklere şimdiden davet ediyorum."

Öğrencilerin merhamet duygusu geliştirilecek

Kapsayıcı eğitimin asıl amacının engeli olan 3 ila 7 yaş aralığındaki çocukların gereksinimleri, sosyoekonomik durumları, sosyokültürel özellikleri, cinsiyetleri ve engel durumları gibi değişkenleri dikkate alarak tüm çocukların eğitime erişim ve katılımını artırmakla birlikte eğitim süreçleri içindeki muhtelif ayrımcılığı azaltmak olduğunun altını çizen Gençoğlu, "Bir sınıfta engeli olan bir çocuğun bulunması sadece o çocuğun o sınıfta kabul görmesinden ziyade diğer çocuklar için daha önemlidir. Çünkü merhamet duygusunun gelişmesi, paylaşmanın gelişmesi, yardımseverliğin oluşması ancak ve ancak temel eğitim seviyesinde ve sınıflarında oluşur." diye konuştu.

Gençoğlu, bu süreçte velileri ikna etmenin öğrencileri ikna etmekten daha zor olduğunu dile getirerek, "Velileri ikna, öğrencileri ikna etmekten daha zor olduğu için yapmamız gereken şey çok zorlaşıyor. Çocuk, arkadaşlarına karşı biraz acımasızdır ama çocukların merhamet duygusu her zaman yetişkinlerden daha gelişmiştir." ifadelerini kullandı.

"Dünya artık çocukların kendilerini ifade edebilmelerine bakıyor"

Gelişen dünyada ülke olarak değişime ayak uydurulması gerektiğine değinen Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten değiştirmemiz gereken birçok şey var. Bizim bugün başarı dediğimiz şey uluslararası standartlarda başarı değil. Yine bugün başarılı dediğimiz çocuk uluslararası standartlarda başarılı çocuk değil. Dünya artık çocukların kendilerini ifade edebilmelerine bakıyor. Dünya öyle bir duruma geldi ki artık duygularını yönetebilen çocuklar dünyayı yönetecekler. Mutlu çocuklar ve güçlü bir Türkiye için geleceğimiz için hepimiz omuzlarımızda ağır yükler taşımaktayız. Bir ülkenin geleceğini çocuklar üzerine inşa eden devletler, hiç şüphesiz ki güçlü devlet olmanın en büyük talibidir. Bu sorumluluktan hareketle tüm çocuklar için eğitimde birlikteyiz."

Kaynak: AA