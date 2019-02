Artık Emekliye Ayrılması Gereken 8 Popüler Oyun Karakteri

Kaynak: WebTekno

Neredeyse tüm oyunların belirli bir ana karakteri bulunur. Tetris, yıllık spor oyunları ya da hikayesi bulunmayan yarış oyunlarında durum böyle olmasa da özellikle seri oyunlardan aklınıza gelen bir karakter mutlaka vardır.Oyun karakterleri bazen serinin bir ya da iki oyununda yer alsa da bazen bu sayı saçma değerlere çıkabiliyor. Bu stratejinin genellikle sevilen karakterler üzerinden oyunun beğenilirlik düzeyini ve satış sayılarını artırmak için yapıldığını biliyoruz. Her ne kadar bir satış stratejisi olsa da hep aynı karakteri gördüğümüz için oyun bir yerden sonra sıkıcı bir hale gelmeye başladığını da belirtmek gerek. Biz de bu yazımızda kötü olmasından ziyade çok fazla gördüğümüz için tabiri caizse artık 'emekli olması gereken' oyun karakterlerini inceleyeceğiz.8. Master Chief/ Halo:Master Chief, Halo serisinin ana karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki fazlasıyla karşımıza çıktığını söylemekte de yarar var. Halo hayranlarının "Dürüst olmak gerekirse hikayesi üçüncü ya da dördüncü oyunda bitmeliydi" yorumlarıyla durum yeterince anlaşılmıyorsa 6 oyunda ana karakter olarak oynanması belki yeterli bir gerekçe olabilir.7. Donkey Kong/ Donkey Kong:1981 yılında maceralarına başlayan Donkey Kong'un bir Nintendo yıldızı olduğunu söylemekte fayda var. Büyük maymun arkadaşımız o zamandan bu yana 30 oyunda bizlerle oldu. Bu oyunlarda başka bir karakteri görebilir miyiz bilmiyoruz ama 38 yıl çalışan insanların emekli olabildiğini düşündüğümüz zaman Donkey Kong'a da bu hakkı veriyoruz.6. Dante/ Devil May Cry:Devil May Cry serisinin ana karakteri olan Dante, Sprada ve Eva'nın ikinci oğlu. Şeytan avcısı karakter dört oyundur bizlerle ve bulunduğu oyunlarda da büyük bir ağırlıkta. Karakteri fazlasıyla sevsek de serinin tek bir karaktere bu kadar yoğunlaşmaması gerektiğini düşündüğümüz için Dante'nin artık bayrağı devretmesinin gerektiğini söyleyebiliriz.5. Agent 47/ Hitman:Hepimizin barkodlu kel abi olarak tanıdığı Agent 47 işinin hakkını veren bir suikastçı. Hitman'in 11 oyununda kendini gösteren başarılı suikastçı artık ilk oyundaki heyecanı yaratmıyor desek pek de yanlış olmaz. En nihayetinde 11 oyun boyunca sayısız suikastı gerçekleştirdikten sonra yaptığınız şey de fazlasıyla monoton hale geliyor.4. Link/ The Legend of Zelda:1987 yılından bu yana 26 oyunda gördüğümüz karakter Link, artık fazlasıyla tanıdığımız bir karakter. 32 yıllık bu sürecin devam etmesi gerekiyor diye düşünebilirsiniz ancak hâlâ Link ile devam etmesi gerekiyor mu merak ediyoruz.3. Sonic/ Sonic:SEGA'nın mavi kirpisi Sonic, 1990'ların oyun sektöründe büyük bir ses getirmiş olsa da bu zamana kadar hâlâ gördüğümüz bir karakter. 50'nin üzerinde oyunda yer alan Sonic, oyunlarda yer almaya devam edecek. Tabii ki tadında bırakılırsa Sonic'i güzel bir şekilde anımsayabiliriz. SEGA'nın da bizim gibi düşündüğünü umuyoruz.2. Lara Croft/ Tomb Raider:1996 yılında tanıştığımız Lara Croft 20 koca yılı geride bıraktı. Tomb Raider'ın sevilen karakteri, video oyun endüstrisindeki en güçlü kadın karakter olarak da biliniyor. Mobil oyunlarla beraber 20 adet oyunda beraber maceralara atıldığımız karakteri fazlasıyla sevsek de artık yerini başka bir güçlü kadın karaktere bırakması gerek.1. Mario/ Mario:Hepimiz birinci sırada kimin olacağını biliyorduk. Video oyun deyince akla gelen ilk karakterlerden olan Mario uzun bir süre önce sektöre giriş yaptı ve yeni oyunlarla da sektörde söz sahibi olmaya devam ediyor. Prensesi kaleden kurtarmak için ömrünü çürüten karakterimiz 450'den fazla oyunda bizlerle oldu. Artık Mario'nun güzel bir emekliliği hak ettiğini düşünüyoruz.