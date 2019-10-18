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Artık haftada bir gün ilçeye uzman doktor gelecek

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne yapılan girişimler sonrası artık haftada bir gün uzman doktor gelerek hizmet verecek.

18.10.2019 12:30Artık haftada bir gün ilçeye uzman doktor gelecek
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne yapılan girişimler sonrası artık haftada bir gün uzman doktor gelerek hizmet verecek.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'nde uzman doktor bulunmaması sebebi ile ilçe halkı önemli hastalıkları için Bilecik, Bozüyük ve Eskişehir gibi çevre illere gidiyordu. Bu duruma sessiz kalmayan Bilecikli Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, ilçe bürokrasinin talebi sonrası bu sorunu ortadan kaldırdı.

Artık hafta bir gün ilçeye bir uzman doktor görevli gideceğinin müjdesi veren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İlçe hastanemizde artık haftada bir gün dahiliye uzmanı çarşamba günleri görev yapmaya başladı. Hayırlı uğurlu olsun. İsteğimizi kırmayan ve her zaman ilçemizden desteklerini esirgemeyen değerli hemşehrimiz Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e, İl Sağlık Müdürlüğümüze ilçe halkımız adına teşekkür ediyor, ilçemizin gelişmesi kalkınması için destek veren tüm büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni hizmetlerimizde desteklerinin devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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