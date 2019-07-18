18.07.2019 15:50
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Artık herkes emlakçılık yapamayacak

Artık herkes emlakçılık yapamayacak

Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, emlakçıları yakından ilgilendiren Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, emlakçıları yakından ilgilendiren Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Herkesin emlakçılık yapamayacağının altını çizen Çelik, "Bizim odamıza bağlı 500, Ticaret Odasına bağlı 150 meslektaşımız var. Yetki belgeleri konusunda üyelerimi ve emlakçı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bir kanun çıktı. Taşınmaz ticareti için yetki belgeleri alması gerekiyor. Odadan belge alanlar, 5 Haziran'dan önce vergi mükellefi olanlar, eğitim programlarından yetki belgesi alanlar, odaya üye olanlara devlet yetki verdi. Yetki belgeleri almayanların, var olan hakları da feshedilecek, yani hiç emlakçılık yapmamış gibi olacaklar. Oda üyelerimiz Aralık ayının sonunda yani 2019 yılının sonuna kadar başvurmaları gerekiyor" dedi.

ŞARTLAR NE OLACAK

Yaklaşık bir yıldan beri bununla ilgili bilgilendirme yaptıklarını belirten Çelik, "Bu belgeyi almayanlar ilanlarını internete bile giremeyecek. Bundan sonra bu işe başlayacakların en az lise mezunu olması ve sabıka kayıtlarının bulunmaması gerekiyor. Eki meslektaşlarımıza da belli kolaylıklar sağladık, ancak onların da tüm işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlaması gerekiyor. Örnek olarak, eski meslektaşlarımızın vergi mükellefi olmaları, odaya kayıtlı olmaları ve odanın verdiği belgeleri almış olmaları gerekiyor, bu hakkı kazanabilmek için. Ticaret Bakanlığı'nın bu konu ile ilgili çalışmaları sürüyor, bazı değişiklikler bekliyoruz, mesleğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, böylece mesleğimizi bir çıta yükseltmiş olacağız herkes emlakçılık yapamayacak" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Emlakçılar Odası, Güncel

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