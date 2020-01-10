Artık Kına Gecelerinde 'Yüksek Yüksek Tepeler'i Robotlar Söyleyecek!

Evlenecek çiftleri en yeni trendlerle buluşturmayı hedefleyen ve 17-19 Ocak tarihleri arasında Lütfi Kırdar'da yapılacak fuar, her yıl yenilikler sunmaya da devam ediyor. Bu yılın sürprizi ise kına gecelerinde kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve hatta dans eden robotlar olacak!

18 yıldır evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şeyi, aynı çatı altında bir araya getiren Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı, bu yıl da düğün hazırlığı yapan çiftleri ve sektör temsilcilerini buluşturacak. Bu yılki temasını 'doğaya dönüş' olarak belirleyen fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmakla kalmıyor, trendler konusunda da yol gösteriyor. Fuarda her yıl birçok yeniliği katılımcılarla buluşturan organizasyon, bu yıl da ses getirecek bir sürprize imza atacak.

KINA DANSI YAPAN ROBOTLAR FUARDA SİZİ BEKLİYOR

Her geçen gün daha popüler hale gelen ve içine eğlenceli unsurlar eklenen kına gecelerine 2020 yılında robotlar damga vuracak! Fuarın en eski katılımcılarından olan, sektörün önde gelen firmalarından Erol Yıldırım Kına Organizasyon'un standında ziyaretçilerle buluşacak olan robotlar, bu yıl kına gecelerinin en büyük eğlencesi olacak. Akın Robotics tarafından üretilen robotlar; kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabilecekler.

450 BİNDEN FAZLA ÇİFT, EVLİLİK DÜNYASI'YLA EVLENDİ!

Türkiye'de her yıl gerçekleşen 500 bin evliliğin yaklaşık 90 bini İstanbul'da gerçekleşiyor. Evlilik Dünyası Fuarı ise bu yıl da 40 bine yakın çiftin düğün ve ev hazırlığı sürecinde, fikir edindiği ve alışveriş yaptığı bir nokta olmaya devam edecek. Bugüne kadar 450 binden fazla çifte evlilik sürecinde rehberlik eden Evlilik Hazırlıkları Fuarı; gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 18. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunacak. Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar, 2020 yılında da zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle evlenecek çiftlerin işini kolaylaştıracak.

3 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftler, aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecekler, fiyat karşılaştırması yapabilecekler, yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

ORTADOĞU VE AVRUPA'DAN SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Evlilik Dünyası, yıllardır sektörün de tek buluşma noktası oldu. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak evlilik sektörüne iş yapan düğün ekipmanı firmaları için de özel bir salon ayrıldı. Yıllardır fuar içerisinde yer alan düğün ekipman firmaları, bu sene fuarda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu B katında yerlerini alacak. Fuar bu yıl; organizasyon ve düğün işi yapan firmaların toptan alım veya kiralama yapabileceği birbirinden başarılı ekipman firmalarını fuarda bir araya getirerek, hem yurt içinden hem de yurt dışından doğru alıcı ile buluşturacak. Buna bağlı olarak, Orta Doğu ve Avrupa'dan çok sayıda toptan alım yapacak sektör profesyonelini fuarda bir araya gelecek.

30 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

8 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek ve yaklaşık 120 firmanın katılacağı Evlilik Fuarı'nı 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Düğünlerde bu senenin en dikkat çekici eğiliminin "doğaya dönüş" olduğunu ifade eden Didem Cılga, "Firmalar daha doğal, ekolojik ve organik ürünlerle tüketicinin karşısına çıkacak. Bunun nedeni de artık gençlerin daha bilinçli ve dünyadaki iklim krizinin farkında olup, çevre bilinci gelişmiş bireyler olması ve tüketim yaparken tercihlerini artık bu yönde kullanmaları" şeklinde konuştu.

2020'NİN DÜĞÜN TRENDİ: DOĞAYA DÖNÜŞ

Evlilik Dünyası'nın bu yılki konseptine uygun olarak; 2020 yılında gelin ve damatlar daha sade, doğal, gösterişten uzak ve özgün detaylarla düğün organizasyonlarında farklılık yaratacak. Düğünler alternatif mekanlarda, daha samimi, abartıdan uzak ve eğlenceli olacak. Tüm bu detaylar; yeni sezonda, gelinlikten davetiyeye, gelin çiçeğinden damatlığa, masa süslemesinden ilk dans müziğine kadar düğün organizasyonlarına hakim olacak. Kısacası, 2020 yılında evlenecek çiftler, doğaya dönüş yaparak içlerindeki aşkı yeniden filizlendirecekler!

YENİ MODA CRUİSE GEMİLERİNDE EVLENMEK

Düğünlerde doğaya dönüşün en güzel örneklerinden biri de son yıllarda popüler olmaya başlayan cruise gemilerinde evlenmek. Kimilerine göre oldukça çılgınca ve çok zor bir işmiş gibi görünse de cruise gemisinde evlenmek, kısacık bir sürede planlanabilen ve kolay prosedürleri olan bir deneyim. Fuarın katılımcılarından olan Japonya merkezli HIS'in Türkiye yatırımı olan Cruise Arama Motoru Cruise Planet'in Müdürü Onur Ovacık, her beklentiye ve bütçeye uygun bir cruise düğünü yapılabileceğini söylüyor. Düğününüz İskandinavya'nın görkemli doğası içinde mi yoksa Akdeniz'in mavi sularında mı olsun? Kış aylarının romantik atmosferinde mi yoksa yaz mevsiminin içinizi ısıtan güneşli havasında mı? Bu detaylara karar verdikten sonra, evlilik hizmeti sunan cruise gemileri arasından beklentilerinize ve bütçenize en uygun olanı seçip, gelinlik-damatlık provaları, makyaj, salonun süslenmesi, fotoğrafların çekilmesi ve damadın yaka çiçeğine kadar organize edebileceğimiz evlilik paketlerini satın alabiliyorsunuz. Böylece doğa içerisinde, muhteşem manzaralar ve sonsuz mavilik eşliğinde yıllarca herkesin konuşacağı sıra dışı bir düğün deneyimi yaşayabiliyorsunuz.