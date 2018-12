02 Aralık 2018 Pazar 18:29



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler. Onlar öğretmen, mühendis, hemşire, doktor, memleketimin 780 bin kilometrekaresinde hizmet verecek, anne ve babasının o başını okşayarak büyüyecek. Dağda o rezil adamların yanında büyümeyecek, gülmeyecek." dedi.Toplu açılış törenine katılmak, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Soylu'yu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Başkanı Abbas Aydın, kurum müdürleri ve partililer karşıladı.İlk olarak havalimanı karşısında yapımı devam eden köprüyü inceleyen Bakan Soylu, buradan güzergah üzerindeki Ağrı Şehir Mezarlığı ile yeni Kapalı Belediye Garajı'nı gezdi.Soylu, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'na da giderek Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen Tekstilkent Projesi kapsamında eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.İlk üretilen ürünün hediye edildiği Soylu, ardından Ağrı Otogarı arkasındaki Tekstilkent'te yeni yapılan binaları inceledi.Yeni bulvar yapımını da takip eden Soylu, daha sonra Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Girişte kendisine çiçek veren çocukların elini öpen Bakan Soylu, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.Soylu, Valilik karşısındaki Millet Parkı'nı da gezdikten sonra Dörtyol kavşağında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı."Bizi ayrı görmek isteyenlere inat bir aradayız"Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada, kız isterken "Biz buraya hayırlı bir iş için geldik" denildiğini hatırlatarak, kendilerinin de Ağrı'ya hayırlı birkaç iş için geldiklerini söyledi.Yapılan güzel eserlerin açılışını ve temel atma töreni yapacaklarını hatırlatan Soylu, "Bizi ayrı görmek isteyenlere inat bir aradayız. Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Cenabıhak açılışını yaptığımız bu eseri hayırlı ve mübarek eylesin. Bizlere de daha nice böyle eserler bırakmayı, buralarda hayırla anılmayı nasip eylesin. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sizlere, Ağrılı kardeşlerimize selamlarını, hürmetlerini ve muhabbetlerini getirdim." diye konuştu.Soylu, dün gerçekleştirdiği Sudan ziyaretine değinerek, bölgedeki ülkeleri kaosa sürükleyen batılı medeniyetlerin tersine son dönemde Türkiye'nin bölgede attığı önemli adımları anlattı."Cehaleti de yeneceğiz, yoksulluğu da yeneceğiz"Ağrı'ya geldiklerinde yapılacak jeotermal tesislerin yerini, peyzaj çalışmalarını, belediye garajını, şehir mezarlığını gördüklerini aktaran Soylu, Ağrı'nın Türkiye'nin en temiz şehirlerinden olacağını ifade etti.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sorununun istihdam olduğunu belirten Soylu, Ağrı Valiliği tarafından yapımı süren Tekstilkent ile eğitim alan kadınların olduğu salonları gezdiğini anlattı.Bakan Soylu, 6 bin Ağrılı kadının burada çalışacağını kaydederek, şöyle devam etti:"Birbirimize olan sevgimizle cehaleti de yeneceğiz, yoksulluğu da yeneceğiz ve birlikte yarına daha güçlü gideceğiz. Bu açılışların, yapılmış, bitirilmiş bu inşaatların, projelerin en sevdiğim tarafı nedir bilir misiniz? Bunlar hakikattir. Bunlar bir emanetin hakkıyla teslimidir ve bunların üzerine hiç kimsenin bir şey söyleyebilmesi mümkün değildir. Hiç kimse laf söyleyemez. Söylese de kıymeti olmaz. Efendim birisi çıkmış öyle demiş, şunu yazmış, bunu yazmış. Bizim yaptığımız iş ortadadır. İşte açılışını yapıyoruz. İsteyen istediğini konuşsun, benim Ağrılı vatandaşım şu saatten sonra buradan trafiğe takılmadan arabasıyla basıp geçebiliyor mu? Evet. O zaman mesele bitmiştir. Kimse kusura bakmasın, marifet iltifata tabidir. Bunu kim yaptıysa emanetin gereğini yerine getirmiştir. İhanet etmemiştir."Ağrı'daki üç ilçe belediyesi ve il belediyesinin esnafa olan 65,6 milyon liralık borcunun ödendiğini aktaran Soylu, HDP'nin "Kayyum borçla hizmet yapıyor" sözünün ise gerçeği yansıtmadığını, tüm Diyarbakır dahil belediyelerin borçsuz olduğunu söyledi."Birileri sürekli sağda solda homurdanıyorlar, iftira atıyorlar"Soylu, Ağrı Belediyesinin yol, kaldırım, tesis, içme suyu hattı, altyapı hizmetleri, parklar ve diğer çalışmalarına değinerek, şunları kaydetti:"Eğer şu Ağrı'da 84 kilometre asfalt dökmüşlerse 121 kilometre içme suyu hattı döşemişlerse bu evlatlar eğer şu Ağrı iline dört elle sarılıp bu şehrin çocuklarına bir okul, bir kitap, bir ümit vermişlerse 'Terörist değil, doktor olacaksınız, mühendis olacaksınız' demişlerse bunun üstüne kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. Birileri sürekli sağda solda homurdanıyorlar, iftira atıyorlar. Ben kitabın ortasından konuşan bir adamım. Kimse kusura bakmasın ama HDP bu milleti kıskanmaktadır. Onlar kıskansalar da çatlasalar da biz bu milletimize hizmet yapmaya devam edeceğiz."HDP'yi eleştiren sözlerini sürdüren Soylu, "HDP bugün Ağrı'yı, Diyarbakır'ı, Mardin'i, Bitlis'i, Şırnak'ı, Hakkari'yi, Van'ı, Cizre'yi, Yüksekova'yı, buralarda yaptıklarımızı, buralarda yaptığımız yolları, parkları, akıttığımız suları, buradaki vatandaşların bulduğu huzuru ve refahı kıskanmaktadır. Çocukların okula gitmesini, laboratuvarlarda deney yapmasını, parklarda oynamasını kıskanmaktadır. Terörden kurtardığımız belediyelerde millet için yapılan 7,5 milyar liralık yatırımı kıskanmaktadır. Bu belediyelerde yaptığımız 161 kadın merkezini, 5 bin 191 kilometre içme suyu şebekesini, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesini, toplam 9 bin 666 kilometre sıcak asfaltı, 18 bin kilometre stabilize yolu, 2 bin 644 çocuk parkını, bin 649 taziye evini, 442 gençlik, kültür ve spor merkezini kıskanmaktadır." ifadelerini kullandı."Hiç kıvırmasınlar, hiç lafı eğip bükmesinler, kendileri Kandil'e bağlıdırlar"Bakan Soylu, Ağrı il merkezi ve ilçelerinde yapılan yatırımları sıralayarak, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 55 bin çocuğu gezilere götürdüklerini anımsattı.İçlerinde ilk kez uçağa binen, ilk kez denizi gören çocukların bulunduğuna işaret eden Soylu, şunları söyledi:"İçinizde anne baba olanlar var. Çocukların gülmesi kadar, mutlu olması kadar güzel bir şey var mı? Ama onu da kıskandılar. Sağda solda saçma sapan laflar ettiler. Hasetlerinden çatladılar. Çünkü istiyorlar ki devlet vatandaşıyla bir arada olmasın, millet onlara mahkum olsun. Onlardan başkasını tanımasın, bilmesin. Herkes duysun, bu millet ne onlara ne başkasına mahkum olmaz. Benim her vatandaşım bu ülkenin asli unsurudur. Devlet onun devletidir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Meşhur laftır, 'At binenin, kılıç kuşananın' derler. Bugün bizim arkadaşlarımız, böyle güzel bir eseri vücuda getirdiler. Peki bu Ağrı şehri buraya bugün mü kuruldu? Elbette ki hayır. Bu alt geçidi, bu hizmetleri başkaları yaptı da biz mani mi olduk, hayır. Bu şehirde çöpleri zamanında aldılar da biz almayın mı dedik? Esnaftan mal aldılar, parasını ödemek istediler de biz ödemeyin mi dedik? Yol yaptılar, mani mi olduk, su getirdiler de set mi çektik? Çöpleri zamanında aldılar da biz engel mi olduk?"Soylu, bir tek şeye mani olduklarına dikkati çekerek, "Nedir biliyor musunuz? Belediyelerde, il başkanlıklarında gençleri kandırıp dağa götürmelerine mani olduk. Daha 12-13 yaşında çocukları, okul önlerinden kaçırmalarına mani olduk. Belediyelerin araçlarıyla dağa erzak taşımalarına mani olduk. Belediyelerin kasasını soyup soğana çevirmelerine, belediye işçilerinin maaşlarından Kandil için haraç kesmelerine mani olduk. Hiç kıvırmasınlar, hiç lafı eğip bükmesinler, kendileri Kandil'e bağlıdırlar, bu belediyeleri de Kandil'e bağlamak istediler, biz buna engel olduk, aldık millete bağladık." diye konuştu."Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler"Terör örgütünün 2018 yılında ancak 95 kişiyi kandırarak dağa çıkardığını belirten Soylu, ailelerle görüşmelerle yaklaşık 400 teröristi ikna ederek dağdan indirdiklerini söyledi.Bölgede kız çocuklarının kandırılarak dağa götürülmesine değinen Soylu, şöyle devam etti:"13-14 yaşındaki kız çocuklarımıza musallat oldular. Onları alıp dağa götürdüler. İçişleri Bakanı olarak bir yemin ettim ve bu yeminimin üstündeyim. Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler. Onlar öğretmen, mühendis, hemşire, doktor, memleketimin 780 bin kilometrekaresinde hizmet verecek, anne ve babasının o başını okşayarak büyüyecek. Dağda o rezil adamların yanında büyümeyecek, gülmeyecek. Allah'a şükürler olsun şimdi gerçekleştiriyoruz ama eğer gerçekleştiremeyeceksek bu görev bize haram olsun. İşte bu inançla bu alt geçidi, bu parkları, bu hizmetleri de böyle yaptık. Utanmadan hala ortalıkta geziyorlar, hala konuşuyorlar. Koskoca Hakkari şehrinde doğru dürüst su akmıyordu. Kimi yerde haftada birkaç saat, kimi yerde üç günde bir. Aksa da zaten su gibi değil, çamur gibi akıyordu. Şimdi Hakkari'de 24 saat pırıl pırıl su akıyor.""Hangi yüzle milletin karşısına çıkacaklar"Terör örgütünün bölgede halka dayattığı hendek zulmüne de değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:"Destek verdikleri değil, bizatihi emrine girdikleri terör örgütü çukur eylemleri yaptı. Belediye araçlarıyla hendekler kazdılar, barikatlar yaptılar. Kütüphaneleri yaktılar. Esnafın dükkanlarını, insanların ekmek teknelerini kullanılamaz, evlerini oturulamaz hale getirdiler. Bu milletin gençleri okumasın, öğrenmesin de terörist olsunlar, dağlarda ömürlerini heder etsinler diye her şeyi yaptılar. Şimdi de kalkıp hazırlık yapıyorlar ki seçimlerde milletin karşısına çıkacaklar da oy isteyecekler. Ben çok merak ediyorum, acaba ne diyecekler? Hangi yüzle milletin karşısına çıkacaklar. Çukur eylemlerinde evlerini yakıp yıktıkları, zorla evlerinden çıkarttıkları, o evlerde her türlü iğrençliği, tecavüzü ortaya koydukları vatandaştan acaba hangi yüzle gelip oy isteyecekler, çok merak ediyorum. Ne diyecekler? 'Evlatlarınızı dağa kaçırttık, mahallelerinizi yakıp yıktık, yolunuzu yapmadık, suyunuzu akıtmadık, çöpünüzü almadık, paranızı aldık da Avrupa'ya kaçırdığımız teröristin cebine yol harçlığı yaptık ama bunları unutun, bize oy verin' mi diyecekler?"Bakan Soylu, siyasetçinin görevinin olanları anlatmak olduğunu, kendisinin de olanları anlattığını ancak halkın seçimlerde karar verdiğini belirterek, "Lütfen, kazandıklarımızı geri verdirmeyelim. Filmi başa sarmayalım. Doğu ve Güneydoğu illerimizde güzel bir hava yakaladık. Sokaklarımızda huzur var. Okullarımızda, parklarımızda huzur var. Evlatlarımız güzel işler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Bu huzuru bir kenara koyup tekrar eski işlere dönmeyelim." ifadesini kullandı."Kandil'deki o ahlaksız, o sapık adamlardan başka hiç kimseyi mutlu etmediler"Dünyada Ağrı, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Cizre ve Şırnak illerinin onda biri kadar potansiyele sahip olmayan kentlerin yüz binlerce turist ağırladığını hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Onlar bu sefahati yaşarken biz niye Kandil'le terörle bunların pislikleriyle uğraşalım. Dizinin dibinde büyütmek varken, benim buradaki vatandaşım neden gözü gibi baktığı evladını onun bunun oyuncağı yapsın? Neden dağlardaki o sapık, o ahlaksız adamların eline bıraksın? Elinizi vicdanınıza koyun, bugüne kadar başka ne verdiler? Kime bir hayırları dokundu? Şu ülkeye, şu aziz millete, şu Ağrı'ya, kandan, gözyaşından başka ne verdiler? Bu toprakların evlatlarını mağaralarda, izbe yerlerde heder etmekten başka ne yapmışlar? 40 yıldır bu devlete kurşun sıkanlar, neyi başarmışlar? Hangi meseleyi halletmişler? Kötülükten başka, kandan, gözyaşından başka ne vermişler? Hiçbir şey. Hiçbir şeyi başaramadılar, şu millete de hiçbir şey vermediler, kendilerinden başka, Kandil'deki o ahlaksız, o sapık adamlardan başka hiç kimseyi mutlu etmediler.""Örgüte katılım bu yıl sadece 95 kişi oldu"Çocuklarına terör örgütünün musallat olduğu anne babalara seslenen Soylu, şunları kaydetti:"Çocukları dağda olan anne babalar. Hiçbir şey için geç değil. Bakın örgüte katılım bu yıl sadece 95 kişi oldu. 2014 yılında 5 bin 500 kişiydi. El birliğiyle kardeşliğimizi ortaya koyarak düşürdük. Kasım ayında sadece 1 kişi katıldı. Buna karşılık biz bu yıl sadece ikna ederek 150 kişiyi dağdan indirdik. Bunu aileleriyle birlikte yaptık. Eğer aileler, anne babalar, akrabalar destek verirse Allah'ın izniyle biz bu işi çok daha rahat hallederiz. Bu hepimizin gayretiyle olur. Biz burada vatandaşımızla güzel vesilelerle buluşmak istiyoruz. Böyle açılışlarla festivallerle pikniklerde buluşmak istiyoruz."Soylu, bugün Türkiye'nin, çok farklı bir kulvarda koştuğuna dikkati çekerek, "Hem meselelerimizi hallediyoruz hem gelişiyoruz hem de bölgemizdeki huzuru temin etmeye çalışıyoruz. Bizi artık darbelerle, ekonomik saldırılarla falan sarsamıyorlar. Türkiye bu güce ulaşmıştır. Milletinin desteğiyle ulaşmıştır. FETÖ'sünden PKK'sına kadar bütün terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Bir yandan ihracatımızı arttırıyoruz, öte yandan dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesiyiz. İşte Türkiye bütün bunları yaparken içerideki bu kokuşmuş örgütü bitirmeye azmetmiştir, kararlıdır ve samimiyetimle söylüyorum ki sona yaklaşmıştır." dedi.Konuşmasının ardından toplu açılış törenini gerçekleştiren Soylu, buradan Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda programa katılmak üzere alandan ayrıldı.