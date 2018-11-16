Pizzaya Tükürme Olayının Ardından Uyanık Girişimci, Kilitli Pizza Kutusu Üretti

Bir kuryenin müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içerisinde tükürmesine ilişkin haberlerden etkilenen Mersin'deki pizza ustası Hasan Tosun, 'kilitli pizza kutusu' geliştirdi. Dünyada bir ilki gerçekleştiren Tosun, yaptıkları kutunun tüm dünyaya yayılmasını bekliyor.

Mersin'de uzun yıllar ambalaj sektöründe çalışan, ardından 5 yıl önce Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir Mahallesi'nde pizza dükkanı açan Hasan Tosun, Eskişehir'de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve daha sonra ürünü tüketiciye teslim eden kuryenin görüntülerini izledikten sonra kilitli kutu yapmak için çalışma başlattı. Ortağı ve aynı zamanda kız kardeşi olan Ceşminaz Tosun ile bir süre çalışmalar yapan Tosun, uzun bir süre sonra kilitli pizza kutusu üretmeyi başardı. Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil için başvuruda bulunan işletme sahipleri, kutularının tescilini de almayı başardı.

"ARAŞTIRMAYA İLK ÖNCE ABD'DE BAŞLADIM"

"Bu işten önce ambalaj sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Tosun, "Ambalaj sektöründe 12 yıl çalıştıktan sonra pizza işletmeciliğine başladım. Burada güzel işler yaptık. Dünyada bir ilki başardım. Bundan birkaç ay önce televizyonlarda, sosyal medyada hijyen kurallarına aykırı, olumsuz bir davranışa şahit oldum. Birçok ünlünün de bundan sonra pizza yemeyeceğiz diye demeçleri ve beyanları oldu. Daha sonra araştırmaya başladım. Araştırmaya ilk önce Amerika'da başladım. Çünkü Amerika'da hemen hemen her sokakta pizzacı var ve pizza oranın adeta bir milli yiyeceği gibi bir şey. Orada da güvenlik ve hijyenle ilgili birçok olumsuz örneğe rastladım. Daha sonra Avrupa, İngiltere'ya gittim. Neredeyse bütün dünyadaki markaları araştırdım. Böyle bir kilitli pizza kutusunun olmadığına şahit oldum" diye konuştu.

PATENTİ ALINDI

Bunun üzerine kilitli pizza kutusuna çözüm bulmak için çalışma başlattığını belirten Tosun, "Bende eski işim ambalaj sektörü olduğu için düşünmeye başladım, nasıl yapabilirim diye. Aklına çok fikirler geldi. Günlerce, haftalarca bunu düşündüm. Günlerce çeşitli maketler yaptım. Bu sürede bir sürü kilit yaptım ama kilitlendikten sonra açılmayan bir kilidi bir türlü bulamıyordum. Onlarca kilit yaptım ama her yaptığım kilit açılıyordu. Bir gün sabaha karşı çözüm gözlerimin önünde canlandı. Hemen kalkıp teknik resim çizdim, maket yaptım ve gözümün önünde canlanan sistem oldu. Başarınca hemen daha iyi bir numune, daha iyi bir maket hazırladım. Hemen Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Şu anda kilitli pizza kutumuz Türkiye, tüm Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Amerika'da patentlendi, koruma altına alındı. Şu anda üretimine geçtik. Gayet güzel ve başarılı gidiyor. Tüm tüketicilerimiz, müşterilerimiz memnun. Artık kafaları rahat. Burada sadece müşterilerin değil hem işletmeci olarak bizim hemde servis yapan çalışanlarımızın kafası rahatladı. Gıda güvenliği ve hijyen için böyle bir şey şarttı, bizde yaptık. Pizzanın işletmede geçirdiği süreyle, pizzanın işletmeden çıktıktan sonraki süre yarı yarıyadır. Yani burada 10 dakika da pizza pişiyorsa, 10 dakika da paketle müşteriye gidiyor. Biz pizzanın yapıldığı yerde hijyeni sağlasak da yolda bu hijyen riski hep vardı. Bu ambalajla bunu da ortadan kaldırmış olduk" ifadelerini kullandı.

"PİZZAYA TÜKÜRME OLAYI BİZİ TETİKLEDİ"

Çeşminaz Tosun ise ağabeyiyle birlikte 5 yıldır pizza sektöründe birlikte çalıştıklarını söyledi. Bir süre önce kilitli pizza kutusunu geliştirdiklerini vurgulayan Tosun, "Aslında haberlere de konu olan pizzaya tükürme olayı bizi tetikledi. Çıkış noktası orası oldu. Bu olayla ilgili de mahkeme karar verdi. Bu emsal bir karar oldu. Verilen karar çok önemli bir şeyi gösteriyor."