Artık ve Negatif Enerjilerden Kurtulun

Bazen hiç yoğun tempoda olmasanız bile kendinizi taş taşımış kadar yorgun ve halsiz hissedersiniz, ve bu durum diğer insanlarla olan iletişiminizi tamamen bozar. bunun asıl sebebi ne beyin ne de beden yorgunluğudur.

Asıl sebep; üzerinize biriken negatif ve artık enerjilerdir. Kişinin, bu durumda iken de başka bir kişi ile sağlıklı iletişim kurması neredeyse imkansızdır.

Negatif ve artık enerjiler kişiyi olduğundan daha gergin, asabi ve tahammülsüz bir hale sokarlar.

Kişilik özellikleri ve yapısına göre asabiyet hiç huyu olmamasına rağmen, çevresel faktörler ve bulunduğu ortamdaki negatif enerjiler kişiyi gergin bir yay kıvamına sokabilir.

Kendi kendinize ''ben onun ciğerini bilirim nasıl böyle agresifleşti anlamadım'' dediğiniz durumlar olmuştur.

Aranması gereken tek suçlu, kişiyi etkisi altına alan, ve bütün bir dış dünyayla olan iletişimi bozan, ortamdaki artık ve negatif enerjilerdir.

Zaman zaman kişinin iletişim kanalları tıkanır ve bazen kişi bu durumun farkında olmaz. Son derece önemli olan bu negatif durum, kişinin bütün iletişimini olumsuz etkiler.

Uzun sürmesi durumunda ise; zincirleme bir olumsuzluklar silsilesini beraberinde getirir.

İnsanın iletişim kanallarının kapanmasını öneleyecek çok basit yollardan biri, bulunulan yaşam alanında saksı Çiçeklerine ve canlı çiçeklere yer vermektir.

Nasıl ki; açık havada, deniz manzarasında ve ormanlık korularda ''oh be'' deyip derin bir nefes alıp hafifliyorsak işte bunu bize dedirten pozitif enerjidir.

Ortamda bulunduracağınız bir kaç canlı çiçek, o ortamdaki tüm artık enerjileri kendi köküne ve toprağına çekecektir. Nasıl ki; çıplak ayakla toprağa basmak vücuttaki negatif enerjiyi emiyorsa, ortamdaki canlı çiçekler de havadaki artık enerjileri emecektir.

Çok basit bir yöntem daha vardır ki; o da ''tuz'' bildiğimiz yemek tuzudur.

Salonunuzda, mutfağınızda ve hatta yatak odanızda bulunduracağınız ufak bir tabak içindeki sofra tuzu, o ortamdaki tüm negatif enerjiyi, içinde bulunan elektromanyetik iyonlarla resmen yiyecek ve sizi kötü enerjilerden kurtaracaktır.

Kötü ve artık enerjiden arınmış bir ortam, kişiler arası doğru iletişim için muazzam bir zemin hazırlayacaktır.

Çok basit görünen ufak bir saksı çiçeği ve bir avuç tuz, boylarından büyük hünerleri ile kişiye daha sağlıklı bir ortam yaratacak ve bulundukları yerdeki tüm artık enerjileri yok edip daha sağlıklı iletişime yardımcı olacaklardır.