Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Öğrencilerin Ders Kitaplarına Girdi

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) akademik desteği ve gücü ile Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM yaklaşımını, geleceği tasarlayan, üretken nesiller yetiştirme vizyonuyla hareket eden eğitimciler anlattı. Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, BAU akademisyenleri ve Uğur Okulları eğitim yöneticilerinin de katılım gösterdiği lansmanda erkenSTEM eğitim yaklaşımının ve AR teknolojisinin detaylarına değinildi. Uğur Okulları dünyada ve Türkiye'de gelişerek süren STEM akımını okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM olarak uygulama öncülüğünü üstleniyor. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu açılış konuşmasında; erkenSTEM'in uygulanma amacına ve Uğur Okullarının süreçteki çalışmalarına vurgu yaptı. Kulaberoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Uğur Okulları olarak '5 Dil 2 Beceri' üzerine kurguladığımız eğitim felsefemizdeki beceriler arasında, erkenSTEM çok önemli bir yere sahip. erkenSTEM yaklaşımını okullarımızda 3 yıldır uyguluyoruz. STEM'i küçük yaşlara indirgeyip okul öncesi ve ilkokul kademelerinde erkenSTEM olarak Türkiye'de ilk kez uyguladık. Bu yaklaşım ile öğrencilerimizi bilimsel sorgulama yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, çözüm odaklı, iş birliği içinde çalışabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl ise BAUSTEM tarafından ders yayınlarımızın içeriğinde büyük bir yeniliği hayata geçirerek Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality- AR) teknolojisini kitaplarımıza entegre ettik. Yarının güçlü ekonomileri, bugünün ve yarının trendlerine ayak uyduran, dijital dönüşümü gerçekleştirmeye çalışan ülkeler olacak. Bu kapsamda öğrencilerimizle teknolojinin iyi yönlerini tanıştırmaya çalıştık."

erkenSTEM sayesinde öğrenciler de öğretmenlere öğretiyor

erkenSTEM'in kuramsal altyapısını kurma sürecini anlatarak sunumuna başlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu, "2012'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmen eğitimi ile ilgilendiğim dönemde STEM popülerite kazanmaya başlamıştı. Türkiye'ye döndüğümde isedünyada eğitim ve öğretim değişmişti ama Türkiye'deki değişim bazı olumlu noktalara nazaran birçok endişe verici noktalar da bulunuyordu. Nicelik noktasındaki gelişmelere rağmen nitelik sadece belirli bir grup öğrenciye yönelik korunuyordu." diye konuştu. Bu noktada dört ayrı ilkeye dayanan erkenSTEM çerçevesini geliştirdiklerini özetleyen Çorlu, Uğur Okulları yöneticileri ve öğretmenlerinin de bu süreçte aktif rol aldığını ve öğrencilerden çok şey öğrendiklerini dile getirdi.

50 bin kişiye ulaşıldı

erkenSTEM programının bugün 30 binin üzerinde öğrenci tarafından uygulandığını ve devlet okulları ile birlikte bu sayının 50 bin öğrenciye ulaştığının düşünüldüğünü aktaran Çorlu, "Uğur Okullarında da binlerce öğrenci 21. yüzyıl becerileriyle bu program sayesinde tanışıyor. Geleceği bugünden deneyimliyor. Her sınıf seviyesinde bir etkinlik ve hikaye kitabına ek olarak öğretmenleri süreç boyunca sürekli şekilde destekliyoruz. Detaylı bir rehber program kitabımız var onlar için, web sitemiz var, dönem başlarında birbirleri ile deneyim paylaşabilmeleri için toplantılar ve öğretmen destek semineleri organize ediyoruz. Sürekli yanlarındayız ve bu şekilde hem programlarımızı sürekli güncelleyebilecek geri bildirimlere ulaşıyoruz hem de öğretmenlerimize destek olabiliyoruz." dedi.

erkenSTEM'in Uğur Okullarında uygulanışını anlatan Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ise yaptığı sunumla şunları anlattı: "erkenSTEM yaklaşımı ile öğrencilerimiz yıl boyunca Makineler Dünyası, Yeşil Dünyamız, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyamız olmak üzere 4 ayrı tema üzerinde çalışıyor. Makineler Dünyası teması ile mühendisliğe, Yeşil Dünyamız ile fen bilimlerine, Bilişim Dünyası ile teknolojiye; Hayal Dünyamız ile de matematiğe hazırlanmaları amaçlanıyor. Öğrencileri okullarda bulunan erkenSTEM Laboratuvarında müfredat doğrultusunda erkenSTEM proje çalışmaları gerçekleştiriyor." dedi. Dünyada farklı yayıncılık anlayışlarını takip ederek AR uygulamasının ilk defa bu ölçüde eğitime entegre edilebilmesini sağladıklarına değinen Çiçek, "Ders kitaplarımızın karakterlerini özenle oluşturuyoruz. Karakterlerimiz hatalarından öğrenerek bir sonraki döngüde bir sonraki prototipi hazırlayabilme özelliği sergiliyor. Bu yıl kitaplarımıza entegre ettiğimiz AR teknolojisi ile de öğrencilerimizin kitaptaki karakterleri ve olay örgüsünü hem görerek hem duyarak hem okuyarak deneyimlemesini ve böylece çoklu algıyı harekete geçirerek öğrenmelerinin sürdürülebilir ve hayatlarına etki edebilecek şekilde olmasını hedefledik." şeklinde konuştu.

Programda erkenSTEM yaklaşımı ile eğitim gören Uğurlu öğrenciler, kitabın karakteri Portakal için derslerde ürettikleri çözümlerini, hayata geçirdikleri projelerini ve deneyimlerini de anlattılar.

Kaynak: Bültenler