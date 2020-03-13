Artisitk Cimnastik Dünya Kupası'nda 5 final
Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye 5 final müsabakası yapacak.
13.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:22
Azerbaycan 'ın Bakü kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye 5 final müsabakası yapacak.42 ülke 159 sporcunun katıldığı şampiyonada milli cimnastikçiler Abdelrahman Magdy Elgamal yer ve atlama aletinde, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder paralel aletinde, Ümit Şamiloğlu ise barfiks aletinde finale kaldı.- Ankara
Kaynak: DHA
Etiketler : Azerbaycan, Bakü, Spor
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