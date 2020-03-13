'Artist'i bulanı ödüllendirecek
Samsun'da kaybolan papağanını afişler asarak sokak sokak arayan adam, 6 aydır baktığı papağanı bulana ödül vereceğini duyurdu.
13.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:36
Samsun 'da kaybolan papağanını afişler asarak sokak sokak arayan adam, 6 aydır baktığı papağanı bulana ödül vereceğini duyurdu.
Samsun'da esnaflık yapan 50 yaşındaki Şenol Çelik'in Artist isimli papağanı 3 gün önce kayboldu. Çelik dükkanında ve evinde baktığı evladı gibi gördüğü papağanı bastırdığı ilanla aramaya başladı. Sultan papağanı olan Artist'in bulunması için bin lira ödül koyan Çelik, bulanların kendisine ulaşmasını istedi.
Papağanının dükkanından uçarak kaybolduğunu söyleyen Şenol Çelik, "6 ay önce yavru olarak alıp beslemeye başladım. Büyüttüm bazen evde bazen dükkanımda dururdu. 3 – 4 aylıkken hastalandı. Baktım iyileştirdim. Gece yatarken benle yatar sabah 'babacık' diyerek uyandırırdı. Akşam eve geldiğim zaman kapı açışımdan anlayıp bana sarılırdı. Kanatlarını çırpıyor ama sanki kucaklar gibiydi. Adı Artist'ti. İsmini söyleyebiliyordu. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Kahvaltıyı yemeği bizle yiyordu. Benim bardağımdan su ve çay içiyordu. Bizim evladımız gibi bir şey olmuştu. 3 aydır evdeydi. Montumun içine koyup gezdiriyordum. Dışarıda omzumda duruyor, kaçmıyordu. Sabah soğuk diye montumun içine koydum. Dükkana getirdim. Kafesine koydum. Bir korkar gibi bağırmaya başladı. Ben de dükkanın içinde dolaşsın diye çıkardım. Daha önce de dolaşırdı zaten. Kapıdan dışarı gitmezdi. Ama bu sefer kapıdan mermi gibi dışarı çıktı. Belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na doğru geldi. Islık çaldım ama duymadı beni" dedi.
Artist'i unutamadıklarını belirten Çelik, "3 gün oldu. Biz onu unutamadık. O yüzden ilan bastırıp sokaklara astım. İnternette bazı sayfalar verdim. İnsanlara yakın olduğu için zaten aç kalınca birinin penceresine konar. Birisi de alır, iş yerine evine koyar diye düşündüm. Belki birisi bulmuştur diye aramaya başladım. O yüzden bulana için de bin lira ödül koydum. Benim kuşum piyasada 250 liraya satılıyor ama benim için çok değerli. Zengin olsan durumun daha iyi olsa 100 bin lira da verir alırım kuşumu. Ama bulan olursa bu ödülü ona vereceğim. 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını bile ıslıkla söylüyordu. Her türlü ıslıkla karşılık veriyordu. Bir sürü kelime söylüyordu. Vatandaşlardan görenler olursa bana ulaşmalarını istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN
Samsun'da esnaflık yapan 50 yaşındaki Şenol Çelik'in Artist isimli papağanı 3 gün önce kayboldu. Çelik dükkanında ve evinde baktığı evladı gibi gördüğü papağanı bastırdığı ilanla aramaya başladı. Sultan papağanı olan Artist'in bulunması için bin lira ödül koyan Çelik, bulanların kendisine ulaşmasını istedi.
Papağanının dükkanından uçarak kaybolduğunu söyleyen Şenol Çelik, "6 ay önce yavru olarak alıp beslemeye başladım. Büyüttüm bazen evde bazen dükkanımda dururdu. 3 – 4 aylıkken hastalandı. Baktım iyileştirdim. Gece yatarken benle yatar sabah 'babacık' diyerek uyandırırdı. Akşam eve geldiğim zaman kapı açışımdan anlayıp bana sarılırdı. Kanatlarını çırpıyor ama sanki kucaklar gibiydi. Adı Artist'ti. İsmini söyleyebiliyordu. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Kahvaltıyı yemeği bizle yiyordu. Benim bardağımdan su ve çay içiyordu. Bizim evladımız gibi bir şey olmuştu. 3 aydır evdeydi. Montumun içine koyup gezdiriyordum. Dışarıda omzumda duruyor, kaçmıyordu. Sabah soğuk diye montumun içine koydum. Dükkana getirdim. Kafesine koydum. Bir korkar gibi bağırmaya başladı. Ben de dükkanın içinde dolaşsın diye çıkardım. Daha önce de dolaşırdı zaten. Kapıdan dışarı gitmezdi. Ama bu sefer kapıdan mermi gibi dışarı çıktı. Belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na doğru geldi. Islık çaldım ama duymadı beni" dedi.
Artist'i unutamadıklarını belirten Çelik, "3 gün oldu. Biz onu unutamadık. O yüzden ilan bastırıp sokaklara astım. İnternette bazı sayfalar verdim. İnsanlara yakın olduğu için zaten aç kalınca birinin penceresine konar. Birisi de alır, iş yerine evine koyar diye düşündüm. Belki birisi bulmuştur diye aramaya başladım. O yüzden bulana için de bin lira ödül koydum. Benim kuşum piyasada 250 liraya satılıyor ama benim için çok değerli. Zengin olsan durumun daha iyi olsa 100 bin lira da verir alırım kuşumu. Ama bulan olursa bu ödülü ona vereceğim. 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını bile ıslıkla söylüyordu. Her türlü ıslıkla karşılık veriyordu. Bir sürü kelime söylüyordu. Vatandaşlardan görenler olursa bana ulaşmalarını istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Şenol Çelik, Samsun, Sabah, Güncel
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