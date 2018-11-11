Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Ümitler Şampiyonası, Ankara
'da yapıldı.
Ankara Ümitköy
Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada, 11 kulüpten 99 sporcu madalya mücadelesi verdi.
İki gün süren şampiyonada kategorilerinde ilk sırayı elde eden sporcular şöyle:
D2 kadınlar: Bella Aydın
(Vizyon Buz Sporları Kulübü)
D2 erkekler: Atlas Baydurak (İzmir Büyükşehir Belediyespor
)
D1 kadınlar: Masal Oran (İzmir Büyükşehir Belediyespor
)
D1 erkekler: Radion Bodrykh (Altınpatenciler Spor Kulübü)
C2 kadınlar: Fatma İnci İnanç (Bahçelievler
Belediyespor)
C2 erkekler: Mehmet Uraz Ertaş (Olimpik 2023 Spor)
C1 kadınlar: Zeynep Yoldaş (Metropol Buz Sporları)
C1 erkekler: Batu Tasasız (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
B kadınlar: Derya Taygan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
B erkekler: Furkan Emre İncel (Kocaeli
Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü)
A kadınlar: Selin Akbulut (Bahçelievler Belediyespor)
A erkekler: Ege
Alacan (Olimpik 2023 Spor)
Bahçelievler,İzmir Büyükşehir Belediyespor,Mustafa Kemal Atatürk,Ankara
11 Kasım 2018 Pazar 17:26