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Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup, İstanbul'da başladı

Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde başladı.

27.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:52Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup, İstanbul'da başladı
Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup, Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde başladı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun ev sahipliğinde Uluslararası Paten Birliğiyle (ISU) yapılan iş birliğiyle düzenlenen organizasyona, 27 ülkeden 32'si Türk olmak üzere 164 sporcu katılıyor.
Organizasyonun ilk yarışında yıldız kızlar, kısa programda performans sergiledi. İlk gün yarışları gençler kısa program ve yıldızlar buz dansıyla tamamlanacak. Bosphorus Cup, 30 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Ülkemizi, İstanbul'u tanıtmak adına çok önemli bir organizasyon. Federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz. Uluslararası yarışmaların ülkemize çok faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.
Federasyon olarak son iki kış olimpiyatlarına sporcu göndermeyi başardıklarını anlatan Uçar, "Belli bir sıralamadayız. Olimpik sporcularımız var. Önümüzdeki kış olimpiyatlarına da hazırlanmaya başladık. Kış sporlarında ülkemizin adını duyurmaya çalışıyoruz. Artistik buz pateni gerçekten zordur. Sporcularımız kendilerini dünyaya kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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