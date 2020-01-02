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Artistik Buz Pateni Büyükler Şampiyonası Samsun'da yapılacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirilecek.

02.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:02 Artistik Buz Pateni Büyükler Şampiyonası Samsun'da yapılacak
Buz Pateni Federasyonu ve Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası, 'da gerçekleştirilecek.
Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın Buz Sporları Salonu'nda 4 Ocak Cumartesi günü başlayacağını söyledi.
Yarışmaya 5 kategoride 13 kulüpten 61 sporcunun katılacağını bildiren Kasapoğlu, "Şampiyona basıc novice bayanlar kategorisinde başlayacak. Sırasıyla ınretmadiate novice, advenced novice, junior ve senior kategorisi sporcuları performanslarını sunacak." dedi.
İlk gün madalya töreninin basic novice kategosinde saat 11.30'da, intermadiate novice kategorisinde ise saat 13.30'da düzenleneceğini anlatan Kasapoğlu, "Yarışmanın ikinci günü 5 Ocak Pazar günü saat 08.30'da advanced novice kategorisi sporcularının performanslarıyla başlayıp, junior ve senior kategorisi sporcularının performanslarıyla devam edecek. Yarışmamız saat 13.00'te sona erecek. İkinci gün madalya töreni saat 13.30'da düzenlenecek." diye konuştu.
Kasapoğlu, turnuvayı izlemeye tüm sporseverleri davet etti.

İlkadım, Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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