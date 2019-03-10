10 Mart 2019, 19:48
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Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası

Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası

Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda 144 sporcunun yer aldığı organizasyon bugünkü mücadelelerle tamamlandı.

Şampiyonada A ve B kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

A Kızlar: 1. Selin Akbulut, 2. Defne Ulutaş, 3. Zeynep Başsoy

B Kızlar: 1. Derya Taygan, 2. Doğa Gökçe Sezgi, 3. Cemre Yüksel

A Erkekler: 1. Ege İlter, 2. Ege Alacan, 3. Berkant Algül

B Erkekler: 1. Mehmet Cenkay Karlıklı, 2. Batu Tasasız, 3. Furkan Emre İncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege, Spor
Kaynak: AA


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