15.07.2019 09:33
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"Artistik Buz Pateni Junıor Grand Prix Seçme" sonuçları belli oldu

"Artistik Buz Pateni Junıor Grand Prix Seçme" sonuçları belli oldu

Samsun Batıpark alanında bulunan buz pistinde düzenlen "Artistik Buz Pateni Junıor Grand Prix Seçme" yarışmasının kazanları belli oldu.

Samsun Batıpark alanında bulunan buz pistinde düzenlen "Artistik Buz Pateni Junıor Grand Prix Seçme" yarışmasının kazanları belli oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlen "Artistik Buz Pateni Junıor Grand Prix Seçme" yarışması sona erdi. Junior baylar ve junior bayanlar olmak üzere iki farklı etapta düzenlenen yarışmanın sonucunda junıor baylar kategorisinde Başar Oktar, junıor bayanlar kategorisinde Güzide Irmak Bayır altın madalyanın sahibi oldu.

Toplam 14 sporcunun ter döktüğü yarışmada dereceye girenlere madalyalarını Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davud Numanoğlu takdim etti. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Türkiye, Samsun, Spor

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