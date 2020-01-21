Artistik cimnastik antrenörleri Bolu'da kampa girdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde yer alan Artistik Cimnastik (Erkekler) Antrenör Teknik Eğitim ve Gelişim Semineri Bolu'da başladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Bolu Kamp Eğitim Merkezi'nde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dünya Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Cimnastik Federasyonunca organize edilen "Olimpik Dayanışma Antrenörleri Kursu" kapsamında gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, eğitimlerin dünya cimnastiğinin kahramanı olan Aljaz Pegan tarafından verileceğini belirtti.

Pegan'ın, Dünya Cimnastik Federasyonunun görevlendirdiği eğitimci olarak kente geldiğini aktaran Çelen, "Pegan, bilindiği gibi 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez Avrupa şampiyonu, 23 kez dünya kupası şampiyonu olmuş ve jimnastik literatüründe kendi adına 3 hareketi olan bir kahraman. Aynı zamanda Dünya Cimnastik Federasyonunda erkek cimnastikçilerin atlet komisyonu başkanı. O yüzden de kendilerine buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çelen, Türkiye'de cimnastiğin son 7 yılda çok geliştiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Cimnastikte, 1000 lisanslı sporcudan 100 bin lisanslı sporcuya gelindi. 600 sporcu yarışmacıdan 20 binlere ulaştı. Bu gelişimi ciddi anlamda büyük buluyoruz. Ama Almanya'da 5 milyonun üzerine cimnastikçi olduğunu düşünürsek, bu bizim daha çok yolumuzun olduğunun da göstergesi. En küçük yaşta başlanan bu branşın milyonlara ulaşması gerekiyor. 7 yıl önce 12 ilde cimnastiğin olduğu ülkemizde bugün 81 ile yayıldık. Bu antrenör eğitimleriyle daha büyük sayılara ulaşacağımızı umuyorum."

Pegan: "Cimnastiğin seviyesi çok daha yükseklere çıkacaktır"

Slovenyalı cimnastikçi Aljaz Pegan ise Suat Çelen'in federasyon başkanı olmasının ardından cimnastik branşının yükselmeye başladığını ifade etti.

Türk cimnastiğinin, başlangıç ile şu an alınan dünya şampiyonlukları, madalyalar ve olimpiyat kotaları düşünüldüğünde ne kadar büyük bir yol aldığının görülebileceğini dile getiren Pegan, "Bunun da başrolü Suat Çelen'dir. ve eminim ki, bu onun hayalinin sonu değil. Başkanın hayalinin daha yüksek olduğunu tahmin edebiliyorum. Eminim ki, öyledir. Cimnastiğin seviyesi çok daha yükseklere çıkacaktır." diye konuştu.

Pegan, daha sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden programa katılan 28 antrenöre içerik hakkında bilgi verdi.

Program, 24 Ocak Cuma günü düzenlenecek sertifika töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA