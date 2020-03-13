Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finalde
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi.
13.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:18
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de düzenlenen kupada elemeler sona erdi.
Barfikste Ümit Şamiloğlu, yer ve atlamada Abdelrahman Magdy Elgamal, paralelde Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder finale kaldı.
Organizasyonda final müsabakaları, yarın ve pazar günü yapılacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de düzenlenen kupada elemeler sona erdi.
Barfikste Ümit Şamiloğlu, yer ve atlamada Abdelrahman Magdy Elgamal, paralelde Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder finale kaldı.
Organizasyonda final müsabakaları, yarın ve pazar günü yapılacak.
Kaynak: AA
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