Artistik Cimnastik Dünya Kupası sonuçlandırıldı
Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.
10.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:32
Azerbaycan 'ın Bakü kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti. Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) yayınladığı kararla eleme sıralamasının nihai sonuç olarak geçerli olmasına karar verdi.
Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasında yer alan sonuçlara göre Ümit Şamiloğlu barfikste, Abdelrahman M.Elgamal yerde altın, Ferhat Arıcan paralel aletinde bronz madalya kazandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Azerbaycan, Bakü, Spor